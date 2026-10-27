Iconische A340 landt voor laatste keer op vliegtuigkerkhof

Een iconische Airbus A340-600 heeft zijn laatste vlucht gemaakt. D-AIHX vloog op 26 oktober van Düsseldorf naar Teruel in Spanje, waar het vliegtuig wordt opgeslagen op een vliegtuigkerkhof. Daarmee verdwijnt opnieuw een iconische A340.

Laatste reis naar Spanje

De reis volgde op het uitfaseren van de laatste Airbus A340-600’s bij Lufthansa. Volgens eerdere berichtgeving zouden de toestellen eerst in Düsseldorf worden voorbereid op hun vertrek naar Spanje. Daar kunnen ze langere tijd worden opgeslagen, terwijl bruikbare onderdelen eventueel een tweede leven krijgen als reserveonderdelen voor andere vliegtuigen. Met de aankomst in Teruel komt voor D-AIHX een einde aan de operationele carrière bij Lufthansa. © Flightradar24

Einde van een tijdperk bij Lufthansa

Lufthansa nam de Airbus A340-600 in 2003 in gebruik en groeide uit tot de grootste gebruiker van het type. De maatschappij zette in totaal 24 exemplaren in. Met een lengte van ongeveer 75 meter was de A340-600 zelfs langer dan de Airbus A380. Vier Rolls-Royce Trent 500-motoren dreven het vliegtuig aan, dat Lufthansa jarenlang inzette op langeafstandsroutes. De maatschappij nam op 19 oktober al afscheid van de A340-600 met vlucht LH419 vanuit Washington Dulles naar Frankfurt.

Modernere vliegtuigen

De uitfasering past in de bredere vlootvernieuwing van Lufthansa. De A340-600 beschikt over vier motoren, terwijl moderne langeafstandsvliegtuigen doorgaans met twee motoren vliegen. Die nieuwere vliegtuigen zijn over het algemeen zuiniger en stoten per passagierskilometer minder CO₂ uit. Lufthansa zet daarom onder meer in op de Airbus A350 en Boeing 787, terwijl de Boeing 777-9 eveneens deel uitmaakt van de toekomstige vlootplannen. De A340-600 bleef langer in dienst dan oorspronkelijk voorzien, mede doordat de levering van nieuwe vliegtuigen vertraging opliep. Met het vertrek van de laatste exemplaren verdwijnt een opvallend hoofdstuk uit de geschiedenis van Lufthansa’s langeafstandsvloot.

Niet alle A340-600’s verdwijnen

Hoewel Lufthansa afscheid neemt van het type, betekent dat niet dat de Airbus A340-600 wereldwijd meteen uit beeld verdwijnt. Andere maatschappijen exploiteren het vliegtuig nog, waaronder Universal Sky Carrier, dat enkele voormalige Lufthansa-toestellen gebruikt. De komende jaren zal de aanwezigheid van de viermotorige Airbus op reguliere passagiersroutes naar verwachting wel verder afnemen. Voor vliegtuigspotters en liefhebbers markeert de vlucht van D-AIHX naar Teruel daarmee opnieuw het einde van een herkenbaar gezicht in de luchtvaart.