KLM over kritiek op nieuwe service: ‘30 procent weggegooid’

KLM kreeg met de introductie van het Grand Café gemengde reacties van passagiers. Volgens Erwin Hoogzaad, Program Lead Europe Catering bij KLM, sloot het vorige aanbod steeds minder goed aan op de wensen van reizigers. ‘Op sommige vluchten werd 30 procent van de broodjes weer weggegooid’, vertelt hij aan Up in the Sky.

‘Iconisch product geweest’

Het broodje kaas groeide uit tot een herkenbaar onderdeel van de Europese KLM-vlucht, maar de maatschappij zag de afgelopen jaren steeds meer voedselverspilling ontstaan. Op sommige vluchten belandde bijna een derde van de broodjes in de afvalbak. Tegelijkertijd merkte KLM dat passagiers vaker zelf willen bepalen wat ze tijdens de vlucht eten en drinken. ‘Je hoort natuurlijk wel dat mensen aangeven dat ze het jammer vinden dat het broodje kaas verdwijnt. Dat is natuurlijk ook echt een iconisch product geweest’, zegt Hoogzaad. Tegelijkertijd laat KLM weten dat er ook passagiers zijn die blij zijn met de verandering. © Up in the Sky

KLM verwacht niet direct een financiële klapper

Hoewel het betaalde assortiment ook nieuwe inkomsten kan opleveren, vormt dat volgens Hoogzaad niet de voornaamste reden voor de introductie. ‘Het is ook niet dat we echt denken van: hier komt opeens het geld naar binnen stromen’, vertelt hij. ‘Het is in dat opzicht echt nog neergezet om eigenlijk te zorgen dat we die passagier ook in een keuze voorzien.’ De nadruk ligt voorlopig op het aanbieden van meer keuze en het ontwikkelen van een service die beter aansluit op de wensen van reizigers.

Daarbij kijkt KLM ook naar de werkwijze van andere luchtvaartmaatschappijen. Vooral buiten Europa zijn reizigers al langer gewend aan een combinatie van gratis basisproducten en een aanvullend betaald aanbod. Ook binnen Europa is dat model steeds gebruikelijker. Volgens Hoogzaad zijn sommige buitenlandse passagiers daardoor zelfs verbaasd wanneer ze bij KLM nog allerlei producten gratis krijgen. ‘Ze wilden eigenlijk gewoon iets bestellen wat ze zelf wilden’, zegt hij over die ontwikkeling.

Nieuwe service vraagt voorbereiding van personeel

De introductie van het Grand Café vergde de nodige voorbereiding. KLM voerde eerder al meerdere testvluchten uit, maar moest de afgelopen weken vooral de cabinebemanning en passagiers op de verandering voorbereiden. Crewleden werken voortaan onder meer met een betaalapparaat tijdens de service en krijgen te maken met aangepaste instructies. Ook de logistiek veranderde: menukaarten moesten aan boord komen en de catering moest overstappen op een nieuw assortiment. ‘We hebben daar ook echt de tijd voor genomen en de crew daar ook echt in meegenomen’, vertelt Hoogzaad. Volgens hem reageerde het personeel uiteindelijk positief op het concept. ‘De vibe die we nu ervaren op het bemanningscentrum is heel erg positief.’ De eerdere testvluchten hielpen KLM om de implementatie voor te bereiden, maar de maatschappij beschouwt de introductie nadrukkelijk niet als het eindpunt. In de praktijk moet blijken welke producten populair zijn en hoe de belading per bestemming verder kan worden afgestemd op de vraag.

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Pre-orders

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is de mogelijkheid om maaltijden vooraf te bestellen. Daarmee wil KLM producten gerichter bereiden en tegelijkertijd ruimte creëren voor een hoogwaardiger aanbod. De maatschappij verwacht nog steeds enige verspilling bij de sandwiches die aan boord worden meegenomen, maar vooraf bestelde maaltijden bieden volgens Hoogzaad meer grip op de benodigde hoeveelheden. ‘Het grote voordeel van pre-order is dat we dit echt op bestelling kunnen maken’, zegt hij. Passagiers bestellen hun maaltijd vóór de vlucht, waarna die speciaal voor hen wordt bereid en aan boord wordt geserveerd.

‘We kunnen echt kwalitatief hoogwaardige producten neerzetten die vers bereid worden per persoon.’ Het concept kan op termijn bovendien ruimte bieden voor producten die minder vaak worden besteld, maar voor specifieke groepen reizigers belangrijk zijn. Hoogzaad noemt halal- en koosjere maaltijden als voorbeelden. ‘Omdat die pre-orders echt gewoon op bestelling gemaakt kunnen worden, is het daardoor ook mogelijk om producten die misschien wat minder besteld worden, maar wel heel belangrijk zijn voor bepaalde groepen, aan te bieden.’ © Up in the Sky

Aanbod aanpassen

Hoewel het broodje kaas verdwijnt, wil KLM herkenbare Nederlandse producten in het assortiment behouden. De stroopwafel speelt daarin een belangrijke rol. Hoogzaad ziet dat het product steeds geliefder is geworden bij internationale reizigers en noemt het een van de iconische Nederlandse producten die goed bij het nieuwe aanbod passen. ‘De stroopwafel heeft het boordje kaas ingehaald, bij wijze van spreken, als iets wat mensen graag willen eten’, zegt hij. Daarmee krijgt het assortiment een andere invulling, zonder dat KLM de Nederlandse identiteit volledig loslaat. De komende periode moet duidelijk maken hoe passagiers op de nieuwe service reageren en welke producten aanslaan. Hoogzaad benadrukt dat de introductie vooral het begin is: ‘Als wij dit vervolgens weer kunnen verbeteren, dan gaan we dat zeker doen.’ De uiteindelijke invulling van het Grand Café ligt daarmee niet volledig vast. KLM wil leren van de vraag aan boord en het aanbod waar nodig aanpassen.