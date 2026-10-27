KLM schrapt hele winterseizoen vluchten

KLM stelt vluchten naar Dubai nog langer uit. In verband met aanhoudende en vooral onvoorspelbare onrust in het Midden-Oosten heeft de luchtvaartmaatschappij besloten haar dienstregeling naar de Verenigde Arabische Emiraten dit jaar niet meer te hervatten.

Vluchten opgeschort

Dat besluit maakte KLM op 26 oktober bekend. In een statement liet de luchtvaartmaatschappij weten gedurende het hele winterseizoen niet meer van en naar Dubai te vliegen. Die beslissing is van kracht tot en met 27 maart 2027. Vluchten naar Riyadh en Dammam gaan vooralsnog wel door, alhoewel de hervatting daarvan wederom is uitgesteld. De Nederlandse flag carrier heeft die reizen tot en met 27 november 2026 opgeschort, maar nog niet voor het hele winterseizoen geschrapt.

Onrust in het Midden-Oosten

KLM maakt deze beslissing omdat de situatie in het Midden-Oosten op dit moment onvoorspelbaar is. De Verenigde Staten hinten erop een nieuwe reeks aanvallen tegen Iran te beginnen en dat land waarschuwt op haar beurt hard terug te slaan als de VS daadwerkelijk actie ondernemen.

Aanval

Eerder was KLM wel nog voornemens om vluchten naar het Midden-Oosten opnieuw op te starten. Eind september maakte de luchtvaartmaatschappij bekend om met de ingang van het winterseizoen, dat 25 oktober begon, opnieuw op Dubai, Riyadh en Dammam te vliegen. Al op 10 oktober werd die beslissing teruggedraaid, nadat Houthi-rebellen een dodelijke aanval uitvoerden op de luchthaven van Saudi-Arabië. Daarbij kwamen zeker twaalf mensen om het leven en nog eens driehonderd mensen raakten gewond.