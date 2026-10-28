Belgische luchtmacht ontvangt nieuwe F-35

De Belgische luchtmacht heeft een nieuwe F-35A ontvangen op de luchtmachtbasis van Florennes. Het toestel, registratienummer FL-014, brengt het aantal F-35’s op de Belgische thuisbasis op acht. De komst van de gevechtsjager vormt een volgende stap in de vernieuwing van de Belgische gevechtsvloot, die de verouderende F-16’s geleidelijk moet vervangen.

Acht F-35’s nu gestationeerd in België

De Belgische luchtmacht maakte bekend dat de nieuwe F-35 maandag op de basis van Florennes landde. Ook minister van Defensie Theo Francken (N-VA) bevestigde de aankomst via X. België beschikt daarmee over zestien F-35’s, waarvan de helft in eigen land staat. De overige acht straaljagers bevinden zich op Luke Air Force Base in de Amerikaanse staat Arizona. Daar volgen Belgische gevechtsvliegers hun opleiding om met de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen te leren vliegen. Overigens worden niet alleen Belgische, maar ook onder meer Nederlandse en Deense toekomstige F-35 vliegers daar omgeschoold.

✈️ Yesterday, Florennes Air Base welcomed another F-35, further strengthening the Belgian Air Force's capabilities and readiness for the missions of tomorrow. 🇧🇪 pic.twitter.com/woJTZFzJpG — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) October 27, 2026

Elf F-35’s bestellen

De machines op Florennes vormen de basis voor de verdere invoering van het type binnen de Belgische luchtmacht. De Belgische regering wil de oorspronkelijke bestelling uitbreiden met elf extra F-35’s. Daarmee zou de totale vloot uitkomen op 45 toestellen, mits de uitbreiding definitief wordt goedgekeurd en uitgevoerd. Nederland bestelde in eerste instantie 37 F-35’s. Met aanvullende orders komt het totaal aantal bestelde vliegtuigen voor Nederland op 58, waarvan er nu 52 zijn afgeleverd. Daarvan staan er eveneens acht op de Amerikaanse basis Luke AFB, ten behoeve van opleiding en training.