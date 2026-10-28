Iconische airline op Schiphol viert belangrijk jubileum

Tachtig jaar geleden richtten twee pioniers een nieuwe luchtvaartmaatschappij op. Cathay Pacific groeide uit tot een grote speler en verbond Hongkong veertig jaar geleden met Schiphol. De maatschappij zegt tegenover Up in the Sky ‘ontzettend trots’ te zijn.

Iconische livery

Op een chique locatie in het centrum van Amsterdam bracht de luchtvaartmaatschappij dinsdagavond meerdere genodigden bij elkaar voor een spelletjesavond Hong Kong Style. De verschillende vertegenwoordigers van de maatschappij stonden vol trots te glunderen. Een enkeling vertelde over de aankomst van een bijzonder toestel eerder op de dag.

Ter ere van de tachtigste verjaardag lanceerde Cathay Pacific dit jaar twee retro-liveries. In de jaren ’70 was de Lettuce Leaf-livery voor het eerst te zien op de vliegtuigen van de maatschappij. Vervolgens vloog Cathay Pacific ruim twintig jaar met dit iconische kleurenschema op de romp. Hoewel deze nu tot de geschiedenis behoort, bracht Cathay de verfbeurt terug op een Airbus A350 en een Boeing 747-8F.

De special liveries van Cathay Pacific | ©Leon Holtkuile

Een krachtig eerbetoon

Alle genodigden kregen een workshop Mahjong. Dit spel is immens populair in China en wordt gespeeld met vier spelers en 144 stenen. De workshop is een krachtig eerbetoon aan de roots van Cathay Pacific. De maatschappij werd tachtig jaar geleden opgericht in Hongkong door de Australiër Sydney H. de Kantzow en de Amerikaan Roy C. Farrell.

Zij tikten een oude Douglas DC-3 op de kop en noemden haar “Betsy”. De eerste vlucht was naar Sydney, Australië. Vervolgens ging het snel. De naam “Cathay” is een historische Europese aanduiding voor China. “Pacific” kwam voort uit de droom om op een dag de Grote Oceaan over te steken. Dat laatste lukte in 1970. In 1986 werd ook Amsterdam Schiphol toegevoegd aan het netwerk.

Workshop Mahjong | ©Leon Holtkuile

‘Erg positief’

Cathay Pacific is erg trots op het veertigjarig jubileum. ‘Het is allemaal erg positief. Het blijkt dat mensen willen reizen, bedrijven willen de verbinding zoeken,’ zegt Paul Johannes, Sales en Marketing Leader Europa, tegenover Up in the Sky. ‘Onze vluchten zitten helemaal vol: Australiërs die naar huis gaan, Hongkong-diaspora die op bezoek gaan bij familie, een groep Nederlandse studenten op uitwisseling naar Japan. We zien dat de wereld verbonden wil blijven en wij kunnen dit vanuit Nederland en Europa,’ vervolgt hij.

Toekomstige groei

Ook Helen Gorrod, regionaal hoofd persrelaties, benadrukt bij Up in the Sky ‘ontzettend trots’ te zijn op wat Cathay Pacific momenteel bereikt. Ook kijkt ze naar de toekomst. De luchthaven van Hongkong breidde onlangs uit met een derde landingsbaan en bouwt op dit moment aan een nieuwe terminal. Deze groei van HKG houdt in dat ook Cathay Pacific enorm kan groeien.

Gorrod somt op dat de airline investeringen doet van honderdvijftig miljard Hongkongse dollars (€ 17,2 miljard) in onder meer vliegtuigen, nieuwe cabines en innovatie. ‘Het gaat allemaal om groei, innovatie en digitalisering’, benadrukt Gorrod. Zo staan er bijvoorbeeld orders uit voor nieuwe Airbus A330neo’s, A350F’s en Boeing 777X’en.

Flair van Hongkong