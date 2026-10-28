KLM stuurt Airbus A330 naar Twente

Na meer dan twintig jaar vluchten te hebben uitgevoerd voor KLM komt er nu een einde aan het bestaan van KLM’s tweede Airbus A330-200. Het toestel vloog vandaag naar de luchthaven van Twente, waar deze wordt ontmanteld.

In september 2005 kwam de Airbus A330-200, registratie PH-AOB, als tweede -200 in de vloot van KLM. Samen met in totaal elf zusjes vloog het toestel passagiers naar bestemmingen overal ter wereld. De laatste jaren waren er nog slechts zes exemplaren in de vloot, die vooral op middellange routes werden ingezet naar West-Afrika, de Amerikaanse oostkust en de Caraïben.

Ontmanteling

Vorig jaar werd bekend dat het doek vervroegd zou vallen voor de Airbus A330-200. Topvrouw Marjan Rintel lichtte de keuze later toe en gaf aan dat de komst van de modernere A350 het vervroegde vertrek betekent van de oudere -200’s. Het oudste exemplaar, de PH-AOA, vertrok al in juni naar Bydgoszcz, Polen. Daar wordt de machine momenteel ontmanteld.

KLM’s tweede vliegtuig vertrekt vandaag vanaf Amsterdam. In tegenstelling tot het oudere zusje verdwijnt deze niet naar Polen, maar naar Twente. Daar werkt AELS aan de ontmanteling van het toestel, waarbij recycling en duurzaamheid centraal staan. Met name naar de General Electric CF6-80E1-motoren is veel vraag. De A330-200/300’s hebben dezelfde motoren en kunnen daarom volop worden ingezet.

Vlootvernieuwing

Behalve de nog vier resterende A330-200’s heeft KLM ook nog een vijftal -300’s in de vloot. Ook zij zullen op den duur afzwaaien bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij naarmate meer Airbus A350’s landen in Amsterdam. Het proces is onderdeel van de grootschalige vlootvernieuwing die KLM momenteel uitvoert. Daarbij heeft het bedrijf het terugdringen van de geluidsoverlast voor omwonenden hoog in het vaandel staan.

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