Politiek ingrijpen kostte Air France-KLM de winst: ‘Sterk gesteund’

Twee weken geleden maakte de Portugese regering bekend dat de Lufthansa Group er met de winst vandoor ging in de strijd om TAP. Het verlies is een bittere pil voor Air France-KLM, dat een politieke lobby uit Duitsland de strijd zag beslissen.

De Duitse regering blijkt een goed woordje voor de Lufthansa Group te hebben gedaan in de strijd om TAP Air Portugal. CEO Carsten Spohr bevestigt tegenover Der Spiegel dat Lufthansa belangrijke steun heeft gehad van bondskanselier Friedrich Merz. ‘Bij Tap heeft de bondskanselier ons enorm gesteund’, meldde Lufthansa-topman Spohr.

Belangrijke prijs

De winst betekent dat Lufthansa een belang van 44,9 procent van TAP Air Portugal in handen krijgt. Het is een belangrijke prijs voor de Lufthansa Group, die een belangrijk aandeel krijgt op de routes tussen Europa en Zuid-Amerika. Lufthansa schijnt 1,2 miljard euro betaald te hebben en daarmee zestien procent meer te hebben geboden dan Air France-KLM.

Hoewel het een enorm bedrag lijkt, benadrukt Spohr dat TAP Air Portugal ‘zeer winstgevend’ is en een ideale strategische aanvulling. ‘Voor de prijs van een paar langeafstandsvliegtuigen krijgen we toegang tot 100 moderne Tap-vliegtuigen en stijgen we van nummer zes naar nummer één tussen Europa en Latijns-Amerika,’ aldus de Lufthansa-topman.

Steun uit Franse hoek

Hoewel de belletjes uit Berlijn een grote invloed hebben gehad, benadrukt Spohr dat Parijs ook heeft gebeld. ‘Zonder zijn [Merz] telefoontjes in Lissabon zou het veel moeilijker zijn geworden tegen de Fransen, die net zo goed hun regering achter zich hadden.’ Ook sprak president Macron meermaals face-to-face met de Portugese premier Luiz Montenegro, evenals de Duitse bondskanselier.

Een woordvoerder van KLM kan tegenover Up in the Sky niet bevestigen of president Macron en/of de Nederlandse regering ook daadwerkelijk hun spierballen hebben getoond ter faveure van Air France-KLM. Wel is duidelijk dat hun inspanningen onvoldoende zijn geweest om het Frans-Nederlandse bedrijf de laatste ‘kroonjuweel van Europa’ te gunnen.

‘Een zegen voor KLM’

In een opinieartikel van onze hoofdredacteur berichtte Up in the Sky dat het verlies van TAP Air Portugal mogelijk ‘een zegen voor KLM’ is. Een week eerder, op de honderdzevende verjaardag van het Nederlandse bedrijf, kregen werknemers namelijk te horen dat KLM opnieuw vluchten moet schrappen wegens technische problemen met een groot aantal vliegtuigen.