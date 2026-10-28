Rotterdam krijgt bijzondere verbinding met Düsseldorf Airport

Düsseldorf Airport investeert één miljard euro in de toekomst van de luchthaven. Een van de opvallendste projecten is een nieuwe brandstofterminal met een spoorverbinding, waardoor vliegtuigbrandstof straks ook vanuit Rotterdam kan worden aangevoerd. ‘Die miljard is geen mooi doel aan de horizon. Het gebeurt nu’, zegt CEO Lars Redeligx tegen Up in the Sky.

Meer dan 100 miljoen euro per jaar

Volgens Redeligx is het investeringsprogramma inmiddels volop in uitvoering. Een van de belangrijkste projecten is de nieuwe brandstofterminal, waarvan de bouw in december begint. De terminal moet in 2028 in gebruik worden genomen. De spoorverbinding moet uiterlijk in 2029 operationeel zijn. Die aansluiting maakt het mogelijk om vliegtuigbrandstof per goederentrein naar Düsseldorf te vervoeren. Momenteel komt de brandstof voor de luchthaven uit twee raffinaderijen, in Keulen en Duisburg. Dat maakt de bevoorrading kwetsbaar wanneer zich bij een van die locaties problemen voordoen. ‘De luchthaven heeft een aantal dagen brandstofvoorraad’, vertelt Redeligx. Volgens hem is de situatie vergelijkbaar met die op andere Duitse luchthavens, die grotendeels afhankelijk zijn van lokale raffinaderijen.

Düsseldorf kan straks brandstof uit Rotterdam ontvangen. Dat is ook interessant voor duurzame vliegtuigbrandstof, die vanwege de hoge logistieke kosten moeilijk per vrachtwagen over die afstand kan worden vervoerd. Een goederentrein maakt de aanvoer volgens Redeligx economisch aantrekkelijker. Daarmee krijgt de luchthaven toegang tot Nederlandse brandstofleveranciers en de productie van duurzame vliegtuigbrandstof in Rotterdam. De spoorverbinding is volgens hem niet alleen een infrastructurele uitbreiding, maar ook een manier om de bevoorradingszekerheid te vergroten.

Nederlandse bedrijven kunnen meeprofiteren

De investeringen bieden ook kansen voor Nederlandse leveranciers. Düsseldorf heeft berekend dat ongeveer zeventig tot tachtig procent van de investeringen via opdrachten terechtkomt bij bedrijven in de regio en daarbuiten. Daaronder vallen ook Nederlandse ondernemingen die in de buurt van de Duitse luchthaven actief zijn. Met een investeringsvolume van meer dan honderd miljoen euro per jaar kan dat volgens Redeligx een interessante markt opleveren. De nieuwe brandstofterminal en spoorverbinding zijn daarvan een voorbeeld, maar ook de vernieuwing van passagiersvoorzieningen en de invoering van nieuwe technologie bieden kansen.

De luchthaven wil de regio niet alleen beter verbinden met bestemmingen over de hele wereld, maar ook samenwerken met bedrijven die de infrastructuur helpen ontwikkelen. Vooral de mogelijkheid om duurzame vliegtuigbrandstof vanuit Rotterdam aan te voeren, laat zien hoe de luchthaven en Nederlandse ondernemingen elkaar kunnen aanvullen.

Investeren in de luchthaven van de toekomst

Met het investeringsprogramma wil Düsseldorf Airport uitgroeien tot een van de beste regionale luchthavens van Europa. De luchthaven wil geen grote hub worden en verwacht niet het netwerk van Schiphol, Frankfurt of München te kunnen evenaren. Wel wil zij haar verzorgingsgebied beter bedienen en de bestaande infrastructuur efficiënter inzetten. De investeringen in passagierscomfort, duurzaamheid, brandstofvoorziening en automatisering moeten daar gezamenlijk aan bijdragen.

Dit artikel is deel twee van een driedelige serie op basis van het interview met Lars Redeligx, CEO van Düsseldorf Airport.