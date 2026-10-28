Vliegvelden Groningen en Maastricht krijgen wellicht uitzondering 

Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat gaat kijken of er een uitzondering in de vliegtaks kan komen voor de vliegvelden Groningen en Maastricht. Beide luchthavens staan onder groeiende druk van goedkopere concurrentie uit Duitsland en België.

De Nederlandse vliegbelasting levert grote operationele en financiële problemen op voor zowel Groningen Airport Eelde (GRQ) als Maastricht Aachen Airport (MAA). De regionale luchthavens hebben allebei moeite te concurreren met andere vliegvelden in de omgeving. Zo betalen airlines 30,25 euro per passagier in Nederland, terwijl diezelfde reiziger in Duitsland 13,03 euro en in België slechts 10 euro kost.

Uitzondering

Verkeersminister Vincent Karremans zegt daarom bereid te zijn te kijken naar steun voor de beide vliegvelden. Daarbij worden momenteel twee opties onderzocht. Enerzijds neemt het ministerie een verlaging van de vliegtaks in overweging en anderzijds onderzoekt Infrastructuur en Waterstaat of er rechtstreeks financiële steun aan de vliegvelden kan worden geboden.

Bij de laatste optie moet worden gekeken of dit conform Europese regels gebeurt. Verder kost het uitzonderen van de beide luchthavens van de vliegbelasting naar schatting zo’n vijf miljoen euro per jaar. Dat is geld dat het kabinet momenteel niet heeft. De minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt deze opties in samenwerking met Financiën, dat verantwoordelijk is voor de vliegbelasting.

Vluchten naar Londen

Groningen Airport Eelde wil de verbinding naar Londen graag terughalen. Deze verdween tijdens de coronapandemie en kwam sindsdien niet meer terug. De luchthaven wil de route graag nieuw leven inblazen, maar wordt daarbij beperkt door de hoge Nederlandse vliegtaks. ‘We voeren gesprekken met verschillende airlines, maar krijgen steeds vaker terug te horen dat wij als Nederland gewoon te duur zijn’, zei directeur Meiltje De Groot tegen Up in the Sky.

De luchthaven heeft onlangs, samen met de provincies Groningen en Drenthe en meer dan 35 lokale organisaties, een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin riepen de verschillende partijen op Eelde uit te zonderen van de vliegbelasting.