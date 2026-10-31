Gezagvoerder veroorzaakt dodelijk ongeluk: ‘Ik ben pilot flying, idioot’

Het fatale ongeluk met een Bombardier Q400 van US-Bangla Airlines in 2018 laat op pijnlijke wijze zien waarom Crew Resource Management (CRM) zo belangrijk is in de cockpit. Door de sterke gezagsverhouding en autoritaire houding van de gezagvoerder voelde de copiloot onvoldoende ruimte om hem nadrukkelijk tegen te spreken en in te grijpen. De captain reageerde onder meer met de woorden: ‘Ik ben pilot flying, idioot.’ Enkele minuten later stortte het vliegtuig neer naast de landingsbaan. Bij het ongeluk kwamen 51 mensen om het leven. Welke lessen zijn er sindsdien getrokken uit deze ramp?

Een gezagvoerder die al voor vertrek de controle verloor

De vlucht van US-Bangla Airlines, geregistreerd als BS211, vertrok op 12 maart 2018 vanuit Dhaka in Bangladesh naar Kathmandu in Nepal. Aan boord bevonden zich 67 passagiers en vier bemanningsleden. De cockpit voice recorder (CVR) zou later een verontrustend beeld schetsen van wat zich tijdens de vlucht afspeelde. De problemen begonnen namelijk al op de grond in Dhaka. De gezagvoerder reageerde herhaaldelijk agressief op medewerkers van de luchtvaartmaatschappij en gebruikte grove beledigingen tijdens gesprekken met de operationele afdeling.

OTD in 2018: US-Bangla Airlines Flight 211, a Dash 8, crashes attempting to land in Kathmandu (Nepal), 51 of 71 aboard die. Report pointed crew actions, namely Captain attempting approach in dangerous maneuver. Factors: Captain´s stress, lack of CRM, fatigue, training. others.… pic.twitter.com/hxbt5gfqtC — Francisco Cunha – ✈️ Aviation et al (@OnDisasters) March 12, 2026

‘Ik ben pilot flying, idioot’

De situatie werd tijdens de nadering van Kathmandu steeds zorgwekkender. De tweede piloot probeerde haar taken uit te voeren, maar kreeg te maken met een gezagvoerder die regelmatig tussen professionele instructies en emotionele uitbarstingen wisselde. Dat bleek onder meer toen de copiloot de power levers vasthield. Toen zij dat deed, reageerde hij geïrriteerd: ‘Ik ben pilot flying, idioot.’ In de cockpit moeten beide vliegers afwijkingen herkennen, vragen stellen en zo nodig ingrijpen. Dat vraagt om een werkomgeving waarin beide piloten elkaar kunnen aanspreken zonder angst voor een negatieve reactie.

In het geval van BS211 was die verhouding zichtbaar uit balans. De tweede piloot sprak de gezagvoerder doorgaans beleefd aan met ‘sir’ en leek terughoudend om hem stevig tegen te spreken. Dat is opvallend, omdat zij tijdens de nadering meerdere problemen constateerde. Zo waarschuwde ze dat de landingsconfiguratie nog niet correct was en wees ze op de snelheid en hoogte van het vliegtuig. Ook de waarschuwing voor het landingsgestel bleef klinken. De gezagvoerder reageerde aanvankelijk geruststellend, maar nam de signalen niet tijdig serieus genoeg.

De cockpitopnames tonen daarmee een klassiek probleem binnen CRM: een sterke gezagsgradiënt. Wanneer het verschil in autoriteit tussen gezagvoerder en copiloot te groot wordt, kan diegene terughoudend worden om beslissingen ter discussie te stellen. Dat is bijzonder gevaarlijk, omdat juist de tweede piloot een belangrijke onafhankelijke controle vormt op het handelen van de eerste.

Waarschuwingen

De officiële onderzoekscommissie stelde later vast dat de bemanning tijdens de voorbereiding op de nadering onvoldoende volgens de standaardprocedures werkte. Ook ontbrak een volledige briefing waarin beide piloten dezelfde verwachtingen en afspraken over de naderingsprocedure konden vastleggen. Ondertussen stapelden de waarschuwingen zich op.

De gezagvoerder begreep de situatie niet goed en bleef verschillende manoeuvres inzetten om alsnog de landingsbaan te bereiken. Op een gegeven moment gaf hij toe dat hij een fout had gemaakt. ‘Het gebeurt toch? Het kan gebeuren omdat ik met jou aan het praten was’, zei hij tegen. Maar ook daarna werd de nadering niet afgebroken. De bemanning bleef proberen de baan visueel te vinden, terwijl de waarschuwingen voor terrein, daalsnelheid en de hellingshoek aanhielden. De opname eindigt met een steeds alarmerender wordende situatie. De copiloot roept uiteindelijk: ‘Sir! Sir!’ Het zijn de laatste woorden die op de cockpitrecorder te horen zijn.

Laatste veiligheidsbarrière

De copiloot signaleerde verschillende problemen en stelde vragen, maar haar waarschuwingen leidden niet tot een tijdige koerswijziging. Een belangrijk onderdeel van CRM is daarom assertiviteit: het vermogen om een afwijking duidelijk en ondubbelzinnig aan te kaarten, ook wanneer de andere piloot hoger in rang staat of aanzienlijk meer ervaring heeft.

In de luchtvaart bestaan hiervoor gestructureerde communicatiemethoden, waarbij een piloot eerst een afwijking benoemt, vervolgens duidelijk aangeeft wat er moet gebeuren en bij uitblijven van een reactie steeds nadrukkelijker optreedt. Wanneer de veiligheid in gevaar komt, moet de pilot monitoring uiteindelijk ook kunnen ingrijpen. Dat vraagt niet alleen om training van copiloten, maar eveneens om gezagvoerders die actief ruimte bieden voor tegenspraak. Een goede captain creëert geen cockpit waarin iedereen het met hem eens is, maar een cockpit waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van de vlucht.

Stress en vermoeidheid

Een andere belangrijke les uit de ramp is dat mentale gesteldheid rechtstreeks invloed kan hebben op de vliegveiligheid. Vliegers zijn gewend om onder druk te werken, maar ook zij hebben menselijke grenzen. Stress, slaapgebrek, persoonlijke problemen en emotionele instabiliteit kunnen het concentratievermogen, de besluitvorming en het vermogen om informatie te verwerken aantasten. Bij de gezagvoerder waren die signalen volgens het onderzoeksrapport al vóór vertrek aanwezig. Hij vertelde tijdens de vlucht dat hij de voorafgaande nacht niet had geslapen en veel had gehuild. Bovendien bleef hij zich bezighouden met een persoonlijk conflict, zelfs tijdens kritieke fases van de vlucht. Dat had gevolgen voor zijn aandacht. In plaats van zich volledig op de vlucht te concentreren, liet hij zich afleiden door gesprekken die niets met de operationele situatie te maken hadden.

De onderzoekscommissie wees stress en slaapgebrek expliciet aan als factoren die aan het ongeluk bijdroegen. Ook deed zij aanbevelingen om de mentale toestand van bemanningsleden beter te bewaken en bemanningsleden die gestrest, vermoeid of emotioneel ontregeld zijn niet in te roosteren. Dat brengt een lastig, maar noodzakelijk onderwerp naar voren: de verantwoordelijkheid om niet te vliegen wanneer iemand daar mentaal of fysiek niet toe in staat is. De beslissing om zich niet fit te melden, kan voor een piloot moeilijk zijn. Er kan sprake zijn van schaamte, angst voor gevolgen op het werk of de overtuiging dat een vlucht nog wel uitvoerbaar is.

Nederlandse piloten

Dat het onderwerp vandaag de dag nog altijd actueel is, blijkt uit een recent onderzoek van de European Cockpit Association (ECA). Daarvoor werden ruim 7.200 piloten uit 32 landen ondervraagd. Maar liefst 76,8 procent gaf aan in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek minstens één keer een microslaap in de cockpit te hebben ervaren. Daarnaast vliegt bijna een kwart (24,2 procent) naar eigen zeggen doorgaans door wanneer vermoeidheid eigenlijk reden is om zich niet fit te melden. Angst voor een negatieve reactie van het management, het niet tot last willen zijn van de werkgever en de vrees om op te vallen spelen daarbij een rol. Nederland komt in het onderzoek relatief positief naar voren, maar dat betekent echter niet dat het probleem hier verdwenen is. Ook bij Nederlandse maatschappijen geeft een deel van de piloten aan ondanks vermoeidheid door te vliegen. En dat is een belangrijk aandachtspunt.