Duitse luchthaven aast op Nederlandse passagier: ‘Zeer welkom’

Düsseldorf Airport trekt steeds meer Nederlandse reizigers. In 2025 maakten 1,6 miljoen Nederlanders gebruik van de Duitse luchthaven, goed voor acht procent van het totale aantal passagiers. ‘Misschien worden wij wel de derde grootste Nederlandse luchthaven’, grapt CEO Lars Redeligx tegen Up in the Sky. Nederlandse reizigers zijn van harte welkom, maar Redeligx benadrukt dat Düsseldorf niet ten koste van Nederlandse luchthavens wil groeien.

Nederlandse reizigers steeds belangrijker

Het aandeel Nederlandse passagiers op Düsseldorf Airport steeg van zes naar acht procent. Redeligx hoopte aanvankelijk dat Düsseldorf dit jaar de grens van twee miljoen Nederlandse passagiers zou doorbreken. Door de geopolitieke ontwikkelingen verwacht hij dat doel niet meer te halen. Wel rekent hij op nog eens 100.000 tot 200.000 Nederlandse bezoekers boven op het aantal van vorig jaar.

Daarnaast werkt Düsseldorf zelf aan een grotere naamsbekendheid in Nederland. De luchthaven organiseert activiteiten rond Koningsdag, werkt samen met sportclubs en voert een Nederlandse business-to-businesscampagne. De groei is inmiddels ook zichtbaar in de winkels op de luchthaven, waar sommige retailers Nederlandstalige boeken en kranten aanbieden. Volgens Redeligx beseffen steeds meer bedrijven dat de Nederlandse markt aanzienlijk potentieel heeft.

© Düsseldorf Airport

Corendon

Wanneer de kosten in een land oplopen, kunnen airlines besluiten hun capaciteit naar een andere luchthaven te verplaatsen. ‘Luchtvaartmaatschappijen kijken heel goed waar de kosten aantrekkelijk zijn om hun vliegtuigen in te zetten’, zegt Redeligx. Düsseldorf merkt volgens de CEO dat een deel van de capaciteit naar de luchthaven verschuift. Zo heeft Corendon vliegtuigen vanuit Eindhoven naar Düsseldorf verplaatst. Redeligx wijst erop dat airlines ook kijken naar de kosten van beveiliging en andere operationele onderdelen.

Düsseldorf wil Nederlanders verleiden

Düsseldorf probeert Nederlandse passagiers niet alleen met bestemmingen te trekken, maar ook met een gemakkelijke reiservaring. Veel Nederlandse gezinnen komen met de auto naar de luchthaven, mede omdat ze hun bagage dicht bij de terminal kunnen afgeven. Ook het parkeeraanbod speelt een rol. De luchthaven heeft het parkeerproces volledig gedigitaliseerd en beschikt volgens Redeligx over het grootste verbonden digitale parkeersysteem van Europa. Alle twintig duizend parkeerplaatsen werken met kentekenherkenning. Met een tap-and-go-systeem kunnen reizigers bij het verlaten van de parkeerplaats hun betaalkaart gebruiken, zonder eerst naar een betaalautomaat te lopen.

Ook de lounges zijn vernieuwd. Düsseldorf investeerde meer dan zeven miljoen euro in de Düsseldorf Rhein Lounge en de VIP-lounge. De ruimtes zijn volledig opnieuw ingericht, met afzonderlijke zones om te werken, te eten en te ontspannen, en een terras dat rechtstreeks toegankelijk is vanuit de lounge. De luchthaven biedt onder meer lokale gerechten, verschillende dieetopties en drie warme maaltijden op ieder moment van de dag. De vernieuwde lounge moet volgens Redeligx concurreren om de titel van beste luchthavenlounge van Europa. De capaciteit is met ongeveer twintig tot dertig procent uitgebreid en de luchthaven ziet dat het aantal bezoekers in vergelijkbare mate is toegenomen.

Niet de grootste, maar een van de beste

Düsseldorf wil niet uitgroeien tot de grootste luchthaven van Duitsland en heeft geen plannen voor een nieuwe terminal of start- en landingsbaan. De ambitie is om een van de beste regionale luchthavens van Europa te worden. De luchthaven investeert in snellere processen, nieuwe technologie, duurzaamheid en de passagierservaring. Inmiddels kan ongeveer tachtig procent van de reizigers binnen tien minuten door de incheckprocedure. Ook wordt de securitycontrole vernieuwd met CT-scanners, waardoor reizigers hun vloeistoffen straks gemakkelijker kunnen meenemen door de controle.

Voor Nederlandse reizigers betekent de strategie dat Düsseldorf zich nadrukkelijker presenteert als alternatief voor luchthavens in Nederland, zonder de intentie om de rol van Schiphol over te nemen. De groei van het Nederlandse passagiersaandeel laat volgens Redeligx zien dat de belangstelling toeneemt. Of de luchthaven alsnog de grens van twee miljoen Nederlandse reizigers bereikt, hangt af van de verdere ontwikkeling van het aanbod en de omstandigheden op de luchtvaartmarkt.

Dit artikel is deel drie van een driedelige serie op basis van het interview met Lars Redeligx, CEO van Düsseldorf Airport.