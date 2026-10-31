TAP Air Portugal met probleem: ‘Er bestaat geen magische formule’

TAP Air Portugal heeft ambitieuze plannen voor de komende tien jaar, maar de beperkte capaciteit van luchthaven Lissabon dreigt de groei van de maatschappij te bemoeilijken. Een nieuwe luchthaven is volgens topman Luis Rodrigues noodzakelijk, maar tot die tijd moet TAP het met de bestaande infrastructuur zien te redden. ‘Er bestaat geen magische formule’, zegt hij vanuit de Portugese hoofdstad.

Nieuwe luchthaven noodzakelijk

Een van de grootste uitdagingen voor TAP ligt op de luchthaven van Lissabon. De luchthavenbeheerder doet volgens de CEO wat mogelijk is om de bestaande infrastructuur te verbeteren, maar loopt daarbij tegen grenzen aan. De Portugese regering heeft na jaren van discussie inmiddels besloten dat een nieuwe luchthaven nodig is en heeft een locatie en tijdpad vastgesteld.

Tot die nieuwe luchthaven beschikbaar is, moet de sector het volgens Rodrigues zien vol te houden met de huidige voorzieningen. De problemen beperken zich niet tot de terminalgebouwen. Ook de luchtverkeersleiding en de beschikbare ruimte in het luchtruim spelen een rol. Lissabon wordt omringd door militaire bases die het aantal mogelijke vliegbewegingen beperken. Daarnaast zijn er beperkingen voor de grondafhandeling, waardoor vliegtuigen en passagiers niet altijd efficiënt kunnen worden verwerkt.

Geen eenvoudige oplossing

Rodrigues ziet geen snelle oplossing voor de problemen op de luchthaven. Vooral tijdens de zomermaanden kunnen passagiers en bemanningen te maken krijgen met lange wachttijden in bussen wanneer vliegtuigen op afstand van de terminal geparkeerd staan. De beperkingen op de grond hangen bovendien samen met de inrichting van het luchtruim en de capaciteit van de luchthaven als geheel. Volgens Rodrigues moet daarom naar het volledige systeem worden gekeken, in plaats van uitsluitend naar de fysieke infrastructuur. Verbeteringen zullen geleidelijk moeten worden doorgevoerd totdat de nieuwe luchthaven beschikbaar is.

Voor TAP betekent dit dat de maatschappij haar groeiplannen moet uitvoeren in een omgeving waarin de capaciteit van de belangrijkste hub voorlopig een beperkende factor blijft. De CEO houdt desondanks vast aan de langetermijnstrategie: de geografische positie van Portugal benutten, het netwerk voor langeafstandsvluchten verder ontwikkelen en de uitvoering van de plannen centraal stellen.