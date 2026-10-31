Traumahelikopter met mijlpaal op Groningen Airport Eelde

Het Mobiel Medisch Team (MMT) in Groningen maakt al tien jaar gebruik van Groningen Airport Eelde als uitvalsbasis. Vanaf de luchthaven kan de traumahelikopter snel medische hulp bieden in levensbedreigende situaties.

Sneller medische hulp in het noorden

De aanwezigheid van het MMT op Groningen Airport Eelde maakt het mogelijk om patiënten in een groot deel van Noord-Nederland sneller te bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor het zuidelijke gedeelte van het werkgebied, waar de standplaats de aanrij- en aanvliegtijd kan verkorten. Het team bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners die ter plaatse medische hulp bieden wanneer iedere minuut telt. Door de helikopter strategisch op Eelde te stationeren, is specialistische spoedzorg vanuit de lucht voor een groter gebied bereikbaar.

Belangrijke uitvalsbasis voor de traumahelikopter

Ook de faciliteiten op Groningen Airport Eelde spelen een belangrijke rol bij de inzet van het MMT. Zo beschikt de luchthaven over een eigen tankinstallatie, waardoor de helikopter snel kan worden voorbereid op een nieuwe vlucht. De voorzieningen maken het mogelijk om op ieder moment van de dag uit te rukken wanneer een medische noodsituatie daarom vraagt. Daarmee vervult Eelde niet alleen een rol als regionale luchthaven, maar ook als belangrijke schakel in de Nederlandse acute zorg.

Tien jaar samenwerking

De tienjarige aanwezigheid van het MMT vormt een bijzondere mijlpaal voor de luchthaven en iedereen die bij de medische helikopteroperaties betrokken is. De samenwerking draagt bij aan de bereikbaarheid van gespecialiseerde spoedzorg in Noord-Nederland. Op Groningen Airport Eelde is men vol waardering voor alle betrokkenen die zich met Lifeliner 4 dagelijks inzetten om het verschil te maken wanneer medische hulp dringend nodig is.