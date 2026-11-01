Luchtverkeersleider begrijpt grap van KLM-piloot niet: ‘Ik ben in de war’

Een opmerkelijk gesprek tussen een KLM-piloot en de luchtverkeersleiding heeft voor verwarring gezorgd op de radiofrequentie. De verkeersleider begrijpt niet waarom de gezagvoerder vraagt of zijn vliegtuig als eerste aan de beurt is. Wanneer blijkt dat het om een grap gaat, kan ook de luchtverkeersleider erom lachen.

‘Wie is er dan nummer één?’

In het radioverkeer is te horen dat een vliegtuig toestemming krijgt om zich op te stellen voor startbaan 04L van JFK Airport. De piloot vraagt vervolgens ter bevestiging of zijn toestel nummer één is. Even later meldt ook KLM-vlucht 642 zich op de frequentie. Ook deze piloot vraagt of hij nummer één is. De verkeersleider reageert verbaasd: ‘Ik ben in de war. Dit is de tweede keer dat iemand mij die vraag stelt. Er staat niemand voor jullie. Wie zou er dan nummer één zijn?’

De KLM-piloot reageert vervolgens: ‘Nee meneer, dat was een grap. Wij hoorden hem ook. Wij waren eveneens in de war.’ De verkeersleider begrijpt de situatie en reageert verbaasd: ‘O, oké’. Daarna klinkt gelach over de radiofrequentie. ‘Dat was grappig’, zegt de verkeersleider.

Uiteindelijk komt het gesprek tot een einde en kan de Boeing 787-10, registratie PH-BKC, aan de start beginnen. Het toestel stijgt op 19 oktober op vanaf JFK Airport met bestemming Schiphol.