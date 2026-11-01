Memoires van F-16-vlieger: het verhaal van een MiG-killer

Afgelopen vrijdag werd het boek MiG Killer van Peter Tankink en Olof van Joolen officieel gepresenteerd in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. Tankink is de enige naoorlogse jachtvlieger die een vijandelijk vliegtuig heeft neergeschoten. De F-16 die hij toen vloog, staat tegenwoordig in het NMM.

Tankink overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan Ank Bijleveld, voormalig minister van Defensie. Tankink schreef het boek samen met Olof van Joolen, journalist en onder meer auteur van het boek Missie F-16.

Peter Tankink, Ank Bijleveld en Olof van Joolen (vlnr) bij de presentatie van het boek © Leonard van den Broek

Peter Tankink overhandigt het boek aan Ank Bijleveld © Leonard van den Broek

Air to air kill

Tankink is bekend geworden door dat ene moment in maart 1999, toen hij een Servische MiG-29 neerschoot tijdens operatie Allied Force. Over het moment van afvuren van de luchtdoelraket, zei Tankink later in een interview: ‘Wanneer je de vuurknop indrukt, moet je ongeveer een seconde wachten voor de raket daadwerkelijk vertrekt. Die tijd duurde voor mij een eeuwigheid en ik herinner me dat ik naar het uiteinde van mijn vleugel keek om te zien of de raket soms bleef hangen.’

Al jaren kreeg Tankink te horen dat hij een boek zou moeten schrijven over die ervaring. Maar één air to air kill is nog niet voldoende materiaal voor een heel boek. ‘Ik kan wel een stafstuk schrijven, maar een boek niet’, zei Tankink tijdens de presentatie. Uiteindelijk werd Tankink door de uitgever gekoppeld aan Van Joolen en is het boek er toch gekomen. Van Joolen sprak diverse malen met Tankink over de inhoud. Dat deden ze bewust op verschillende gedenkwaardige locaties, die belangrijk zijn geweest in de loopbaan van Tankink. Zo zijn ze onder meer op Vliegbasis Volkel geweest, waar Tankink basiscommandant was.

F-16AM J-063 in het museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

F-16AM J-063 in het museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

F-16AM J-063 bij de laatste operationele vlucht in 2022, gevlogen door Peter Tankink © Roel de Bijl

Het hield niet op

In MiG Killer vertelt Tankink over de vele momenten in zijn carrière, voor en na het neerschieten van die MiG boven Joegoslavië. Aanvankelijk wilde Tankink piloot worden in de burgerluchtvaart, maar door een samenloop van omstandigheden liep dit toch anders. Zichtbaar geëmotioneerd vertelde Tankink over de rol die zijn vader heeft gespeeld in de keuze voor een baan bij defensie. Uiteindelijk heeft Tankink zes jaar op het Ministerie van Defensie gewerkt en ook deze periode komt uitgebreid in het boek aan bod. Tankink vertelde bij de presentatie: ‘Het leek alsof ik het aantrok, want het hield niet op met crises.’ Zo was hij onder meer betrokken bij de rol van Defensie tijdens de coronacrisis en de evacuatie uit Afghanistan in augustus 2021.

Binnenkort spreekt Up in the Sky verder met Tankink over zijn carrière en het boek.