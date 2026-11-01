Na Schiphol: is elke luchthaven (NL) een potentiële F-35 basis?

Tijdens een recente netwerkbijeenkomst van de NVL (Nederlandse Vereniging van Luchthavens) spraken twee keynote sprekers over de samenwerking tussen burgerluchtvaart en Defensie in Nederland. Een zeer actueel onderwerp nu de veiligheidsdreiging toeneemt en Defensie heeft gekozen voor Lelystad Airport als nieuwe vliegbasis. Is elke burgerluchthaven een potentiële F-35 basis?

De eerste spreker was Dick van Ingen, plaatsvervangend Directeur-Generaal Beleid op het Ministerie van Defensie. Van Ingen heeft een lange staat van dienst bij de Koninklijke Luchtmacht, onder meer als commandant van AOCS Nieuw-Milligen, thuisbasis van de luchtgevechtsleiding. Hij was zeer te spreken over de recent behaalde mijlpalen in de samenwerking, zoals F-35’s die opereerden vanaf Schiphol, KLM-personeel dat als reservist “terugkeert” naar de luchtmacht en KLM-monteurs die bij de luchtmacht ervaring hebben opgedaan met onderhoud aan helikopters. Van Ingen: ‘Kennis en kunde kunnen twee kanten op bewegen. Door mensen en expertise tussen beide werelden te laten bewegen, versterken we niet alleen defensie en de luchtvaartsector afzonderlijk. We versterken daarmee het bredere Nederlandse luchtvaart- en veiligheidsdomein.’ NH90 helikopter van het Defensie Helikopter Commando op Schiphol © Leonard van den Broek

Integratie civiele en militaire verkeersleiding

Een andere grote mijlpaal, die dit jaar nog bereikt zal worden, is de integratie van de civiele en militaire luchtverkeersleiding. Van Ingen omschreef dit als “een marathon met tussensprints”: ‘De finish is een zicht en dat wordt een zeer succesvolle finish. En ik praat nu over de samenwerking tussen de luchtmacht en luchtverkeersleiding Nederland op het gebied van air traffic management, waar wij eind november een fantastisch resultaat gaan neerzetten.’ De fusie tussen LVNL en de militaire luchtverkeersleiding is een project geweest dat in 2019 werd aangekondigd en niet vlekkeloos is verlopen. Negatieve berichten in de pers en vertraging in de planning illustreren dit.

CH-47F Chinook van de Koninklijke Luchtmacht op Lelystad Airport © Leonard van den Broek

Lelystad Airport

Een nieuw project dat eveneens lange tijd zal vergen, is het gecombineerd civiel-militaire gebruik van Lelystad Airport. Van Ingen: ‘Zo gaan we Lelystad Airport als tweede gezamenlijke vliegbasis en luchthaven in Nederland openen en ik realiseer me goed dat die processen lange doorlooptijden hebben. (…) En ja, het duurt misschien allemaal wat langer dan we zouden willen, maar laten we onszelf ook een duidelijke ambitie meegeven: we willen in ieder geval sneller zijn dan bij Berlin-Brandenburg Airport in Duitsland. Dat lijkt me een ambitie waaraan we ons met elkaar prima kunnen committeren.’

Van Ingen kreeg met de vergelijking met Berlin-Brandenburg de lachers op de hand. De bouw van deze luchthaven nam veertien jaar in beslag en had te kampen met veel tegenslagen en vertragingen.

Samenwerking

Verder riep hij tot vergroting van de weerbaarheid: ‘Weerbaarheid bouw je niet op het moment dat een crisis begint. Die bouw je daarvóór. Door elkaar te leren kennen, door afspraken te maken, door te oefenen en door van ervaringen te leren. Ook door elkaar de ruimte te geven om kritisch te zijn, en te benoemen waar dingen beter kunnen of waar belangen juist uiteenlopen.’

Hoewel de taak van Defensie primair de verdediging van Nederland is, verwacht Van Ingen ondersteuning, bijvoorbeeld van de civiele luchtvaartsector: ‘Defensie kan de veiligheid van Nederland niet alleen organiseren, dat doen we samen.’ Al erkent hij dat de belangen niet altijd hetzelfde zijn: ‘We hebben elkaar nodig, al onze belangen zijn niet altijd hetzelfde. Een civiele luchthaven heeft andere verantwoordelijkheden en belangen dan een militaire organisatie. (….) Juist door die verschillende belangen vroegtijdig op tafel te leggen, kunnen we betere oplossingen vinden.’

Pieter van Oord, CEO van de Schiphol Group, tijdens de NVL netwerkbijeenkomst © Leonard van den Broek

Een dubbele opdracht

De CEO van de Schiphol Group, Pieter van Oord, beseft hoe belangrijk de civiele luchtvaart is tijdens conflictsituaties: ‘Luchthavens hebben in tijden van crisis dus een dubbele opdracht: het land militair helpen, maar ook het land economisch laten draaien.’ Van Oord noemde drie kernbegrippen, die volgens hem essentieel zijn: weerbaarheid, wendbaarheid en samenwerking.

‘Wij kunnen en moeten de kans dat verstoringen het land platleggen, proberen te minimaliseren en dat kan onder andere door te spreiden. Want als we voor alles op Schiphol zouden leunen, wordt Nederland kwetsbaar.’ In tijden van oorlog is volgens Van Oord elke grote luchthaven een potentiële F-35 basis: ‘Ik heb van Defensie geleerd over ACE, Agile Combat Employment. In de volksmond heet dit ook wel “balletje balletje”. Oftewel: de tegenstander weet niet waar onze F-35’s staan, want die kunnen we op alle luchthavens van de Schiphol Group inzetten.’ Onder de Schiphol Group vallen ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad. Verder onderhoudt de Schiphol Group innige banden met de luchthavens van Eindhoven en Maastricht. ‘Ik heb tegen Robert Adang [plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Luchtmacht – LvdB] gezegd: je F-35’s zijn welkom op elke luchthaven van de Schiphol Group. (…) Dat is een onderdeel van weerbaar zijn in Nederland.

F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht op Schiphol © Leonard van den Broek

We zijn nog kwetsbaar

Van Oord erkent dat er nog veel te doen staat om de luchthaven Schiphol weerbaar, wendbaar en toekomstbestendig te maken: ‘Weerbaarheid gaat over klappen opvangen, wendbaarheid gaat over aanpassen. Om wendbaar te zijn, moet je je basis wel altijd op orde hebben. Bij Schiphol was dit niet het geval. Voor een deel hebben we dat aan onszelf te danken. De afgelopen decennia heeft Schiphol Airport zich sterk gericht op lage kosten. Sinds 2005 is er bijvoorbeeld niet meer structureel geïnvesteerd in onze infrastructuur. We hebben daardoor op bijna alle vlakken achterstallig onderhoud en dat maakt ons kwetsbaar.’

Het grootste investeringsprogramma uit de geschiedenis

Van Oord herhaalt de eerder gedane toezegging voor investeringen in infrastructuur: ‘Om van deze achterstand een voorsprong te maken, investeren we de komende tien jaar meer dan tien miljard euro. Dit is het grootste investeringsprogramma wat we doen in onze geschiedenis. We vervangen wat stuk is en we vernieuwen wat oud is. We verbeteren de luchthaven, zodat we de basis op orde hebben en onze rol als kritieke infrastructuur voor Nederland kunnen invullen.’