Poetin nodigt airlines uit om vluchten naar Rusland te hervatten

De Russische president Vladimir Poetin wil dat meer Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen verbindingen met Rusland openen. Tijdens een economisch forum in Moskou nodigde hij airlines uit het continent expliciet uit om vluchten naar de Russische Federatie te beginnen. Daarmee wil Moskou niet alleen de luchtverbindingen uitbreiden, maar ook de economische banden met Afrikaanse landen verder aanhalen.

Rusland zoekt toenadering

Poetin deed zijn oproep tijdens de plenaire bijeenkomst van het Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum in Moskou. Rusland staat volgens de president klaar om de samenwerking met Afrikaanse landen op verschillende terreinen uit te breiden, waaronder handel, energie, farmaceutische producten en transport. Daarbij speelt de luchtvaart een belangrijke rol. ‘Uiteraard nodigen we Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen uit om vluchten naar de Russische Federatie te beginnen’, aldus Poetin.

Hij stelde dat Rusland zijn Afrikaanse partners bovendien kan ondersteunen bij de ontwikkeling van logistieke verbindingen. Dat omvat onder meer de aanleg en modernisering van spoorwegen, wegen, zeeroutes en transportknooppunten. Ook wil Moskou digitale systemen voor het beheer van transport, het volgen van goederen en de afhandeling van douaneformaliteiten aanbieden. De uitnodiging past daarmee in een bredere poging om de vervoersverbindingen tussen Rusland en het Afrikaanse continent te versterken.

Handel tussen Rusland en Afrika

De Russische president koppelde zijn oproep aan ambitieuze economische doelstellingen. De handel tussen Rusland en Afrikaanse landen bedroeg vorig jaar meer dan 27 miljard dollar, tegenover 18 miljard dollar in 2022. Volgens Poetin is dat een aanzienlijke stijging, maar ligt het potentieel veel hoger. Hij verwacht dat de handelsomzet in de nabije toekomst minstens kan verdubbelen en daarmee de grens van 50 miljard dollar overschrijdt. Ook op energiegebied wil Rusland zijn aanwezigheid op het continent uitbreiden. Moskou is naar eigen zeggen betrokken bij meer dan dertig potentiële energieprojecten in zestien Afrikaanse landen. Daarnaast wil het land de lokale productie van medicijnen en vaccins stimuleren en investeren in laboratoria en diagnostische centra. De luchtvaartverbindingen moeten bijdragen aan het faciliteren van die groeiende economische uitwisseling.

Alternatief voor het Westen

Tijdens zijn toespraak plaatste Poetin de toenadering tot Afrika nadrukkelijk in een geopolitieke context. Hij wees op de groeiende invloed van Afrikaanse landen op het internationale toneel en pleitte voor een wereldorde waarin meerdere machtscentra een grotere rol spelen. Daarbij verwees hij naar de historische banden tussen Rusland en Afrikaanse landen, waaronder de Russische steun aan onafhankelijkheidsbewegingen en de ontwikkeling van nationale krijgsmachten. Tegelijkertijd bekritiseerde hij westerse landen. Volgens Poetin proberen zij Afrikaanse landen in een zogenoemde schuldenval te manoeuvreren en vormen handelstarieven en sancties instrumenten van neokolonialisme. Ook pleitte hij voor hervormingen bij het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, zodat deze instellingen meer rekening houden met de belangen van ontwikkelende economieën. De uitspraken onderstrepen dat Moskou de economische samenwerking met Afrika ook wil gebruiken om zijn internationale positie te versterken.