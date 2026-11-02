CEO van KLM over A350-vlucht: ‘De belangstelling was groot’

De eerste Airbus A350 van KLM heeft op 30 oktober zijn eerste vlucht met passagiers tussen Amsterdam en Toronto uitgevoerd. Volgens CEO Marjan Rintel was de belangstelling voor de primeur groot. ‘Aan boord zaten vliegtuigliefhebbers die speciaal voor deze primeur een ticket hadden geboekt. Een vader en zoon kwamen er zelfs voor vanuit New York naar Amsterdam’, schrijft Rintel

Grote belangstelling voor eerste vlucht

De KLM-topvrouw kijkt terug op een geslaagde introductie van het nieuwe toestel. De aanwezigheid van de vliegtuigliefhebbers gaf de eerste commerciële vlucht volgens haar een bijzonder karakter. Ook benadrukt ze het belang van de A350 voor de vlootvernieuwing van KLM. ‘De komst van de A350 is een belangrijke stap in onze grootschalige vlootvernieuwing, waarmee we inzetten op schoner, stiller en zuiniger vliegen. De tweede A350 komt dit jaar nog!’

Speciale gelegenheid

Rien Moerland had voor deze gelegenheid shirts laten drukken met de tekst ‘1st commercial flight A350-900 AMS-YYZ’. Voor hem was dit de vijfde keer dat hij bij een eerste of laatste vlucht van een machine aanwezig was. Eerder was hij bij de laatste vluchten van de MD-11 en de Fokker en de eerste vluchten van de Dreamliner en de A321neo. Ook Bob Hofman is graag van de partij met dergelijke vluchten. ‘Die A321-neo rook toen nog helemaal nieuw’. zegt hij. ‘Dat verwacht ik nu ook weer. Als Platinum for Life wil ik dit graag meemaken. Het is een bijzonder moment, KLM mag trots zijn op deze bijzondere mijlpaal. Ik hoop tijdens deze vlucht te mogen ervaren dat dit toestel echt stiller is.’