LATAM-CEO hoopvol over nieuwe vliegtuigen

LATAM Airlines ziet de komende jaren volop groeimogelijkheden. Vooral kleinere steden zijn volgens topman Roberto Alvo nog onvoldoende verbonden met het regionale luchtvaartnetwerk. Met de komst van nieuwe Embraer-toestellen wil de luchtvaartgroep die bestemmingen beter bereikbaar maken. Ook de economische omstandigheden lijken de reisbereidheid nauwelijks te drukken. ‘Misschien vervang je niet meer zo vaak je auto of televisie, maar je gaat wel op reis’, zegt Alvo in Lissabon. Volgens hem blijft reizen sinds covid een belangrijke prioriteit voor huishoudens.

Politieke onrust

Zuid-Amerika kent regelmatig politieke veranderingen en verkiezingen. Zo wisselden Chili en Peru gedurende het jaar meerdere keren van regering en staat Brazilië eveneens voor een belangrijke verkiezingsperiode. Toch merkt LATAM volgens Alvo nauwelijks dat dergelijke ontwikkelingen de reisbereidheid van consumenten fundamenteel veranderen. Hoewel nieuw beleid gevolgen kan hebben voor de luchtvaartsector, ziet hij geen directe aanleiding om de dagelijkse bedrijfsvoering daarop aan te passen. ‘Ik denk dat mensen zich bij hun beslissingen over reizen steeds minder laten leiden door dat soort zaken’, stelt de CEO. Dat betekent volgens hem niet dat politieke ontwikkelingen onbelangrijk zijn. Overheden kunnen immers hun beleid en prioriteiten wijzigen. Voor LATAM heeft dat tot dusver echter niet geleid tot fundamentele veranderingen in de manier waarop de luchtvaartmaatschappij opereert.

Nieuwe Embraers

Een belangrijke rol in de verdere netwerkontwikkeling is weggelegd voor de nieuwe Embraer E2-toestellen. LATAM heeft deze vliegtuigen besteld om het bestaande netwerk meer vertakkingen te geven. Aanvankelijk richt de maatschappij zich op nieuwe mogelijkheden binnen Brazilië. Mogelijk volgen later ook andere landen in de regio. Volgens Alvo ontbreekt het LATAM niet zozeer aan verbindingen tussen grote steden, maar vooral aan bereikbaarheid van kleinere bestemmingen. De verschillen zijn aanzienlijk: wanneer het aantal beschikbare vliegtuigstoelen per inwoner wordt vergeleken, ligt dat in kleinere steden soms een factor tien lager dan in grote steden. Om die markten rendabel te bedienen, zijn volgens Alvo twee zaken noodzakelijk: het juiste vliegtuigtype en voldoende schaalgrootte op de overstapluchthavens.