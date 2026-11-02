Sancties na Russische invasie versoepeld: Boeing krijgt groen licht

De Amerikaanse regering heeft Boeing toestemming gegeven om de samenwerking met de Belarussische luchtvaartmaatschappij Belavia te hervatten. Daardoor krijgt de airline opnieuw toegang tot Amerikaanse vliegtuigonderdelen, reserveonderdelen en software. Bovendien ontstaat ruimte om met de vliegtuigbouwer te onderhandelen over de aanschaf van nieuwe toestellen. De beslissing volgt op een geleidelijke versoepeling van de Amerikaanse sancties tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko.

Boeing krijgt toestemming voor samenwerking

Belavia-topman Igor Tsjerginets maakte de ontwikkeling bekend via het Belarussische staatspersbureau BelTA. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft Boeing een exportvergunning verstrekt waarmee de fabrikant rechtstreeks zaken mag doen met de luchtvaartmaatschappij. De toestemming geeft Belavia toegang tot onderdelen en technische systemen die nodig zijn voor het onderhoud van de bestaande vloot. Ook kan de maatschappij opnieuw met Boeing in gesprek over de mogelijke aanschaf van nieuwe passagiersvliegtuigen. Van concrete bestellingen of overeenkomsten is vooralsnog geen sprake.

Sancties na Russische invasie

De Verenigde Staten beperkten de samenwerking met Belavia in april 2022, nadat Belarus Rusland steun verleende bij de grootschalige invasie van Oekraïne. Washington verscherpte de maatregelen vervolgens, waardoor de maatschappij nauwelijks nog toegang had tot Amerikaanse luchtvaarttechnologie, onderhoudsdiensten en vervangende onderdelen. Volgens Belavia beschikt de airline over ongeveer achttien vliegtuigen van Boeing, Embraer en Airbus. De beperkingen maakten het voor het bedrijf aanzienlijk lastiger om haar Amerikaanse vliegtuigen op reguliere wijze te onderhouden.