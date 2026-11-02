Schiphol krijgt nieuwe regels: dit verandert er

Na achttien jaar onzekerheid heeft Schiphol nieuwe regels. Het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) trad op 1 november 2026 officieel in werking en legt onder meer vast hoeveel vluchten de luchthaven jaarlijks mag afhandelen. Ook gelden nieuwe afspraken over geluidsoverlast, nachtvluchten, veiligheid en uitstoot. Daarmee komt na jaren van juridische onzekerheid duidelijkheid voor de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en omwonenden.

Maximaal 478.000 vluchten

Het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit stelt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Daarvan mogen er maximaal 27.000 ’s nachts plaatsvinden. Dat zijn aanzienlijk minder bewegingen dan voor de coronacrisis, toen Schiphol jaarlijks ongeveer 500.000 vluchten verwerkte, waarvan circa 32.000 in de nacht. De nieuwe grenzen moeten zorgen voor een betere balans tussen de internationale functie van de luchthaven en de leefomgeving. Ook legt het besluit vast welke geluidsgrenzen gelden en hoe de luchthaven daarop wordt gecontroleerd. Daarbij is rekening gehouden met jaarlijkse verschillen in onder meer weersomstandigheden en het daaruit voortvloeiende baangebruik.

Geluidsoverlast moet flink afnemen

Naast het maximumaantal vluchten bevat het besluit concrete doelstellingen om geluidsoverlast terug te dringen. De hinder moet overdag met twintig procent afnemen en ’s nachts met vijftien procent. De maatregelen uit de zogenoemde Balanced Approach, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2024 inzette, zijn daarmee ook juridisch vastgelegd. Een belangrijk onderdeel daarvan is het stimuleren van stillere vliegtuigen. Daarnaast betaalt luidruchtiger materieel meer via gedifferentieerde havengelden. Volgens Schiphol werpt die aanpak inmiddels vruchten af: ruim veertig procent van de vliegtuigen op de luchthaven behoort tot de nieuwste en stilste generaties. Het nieuwe besluit moet ervoor zorgen dat deze ontwikkeling verder doorzet en de geluidshinder voor omwonenden afneemt.

Schiphol ziet einde aan jarenlange onzekerheid

Schiphol-topman Pieter van Oord noemt de invoering van het nieuwe besluit een belangrijke stap voor de luchthaven en Nederland. ‘Schiphol is als internationaal knooppunt van grote waarde voor Nederland. Juist daarom moeten er duidelijke regels rond de luchthaven zijn. Dat is belangrijk voor iedereen: voor Nederland, voor omwonenden én voor luchtvaartmaatschappijen’, stelt hij. Volgens Van Oord biedt het besluit eindelijk een juridische basis om verder te bouwen aan de toekomst van de luchthaven.