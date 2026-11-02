Het Luchthavenverkeerbesluit is nog maar net van kracht, maar toch heeft Schiphol goede hoop voor de toekomst. De luchthaven laat weten dat zij verwacht in 2027 nog stiller te worden. Volgens de CEO doet Schiphol daarmee wat ze belooft.

Stillere vliegtuigen

Schiphol doet die uitspraak naar aanleiding van de recent gepubliceerde Gebruiksprognose over 2027. Daarin zijn onder andere het vliegverkeer, baangebruik, onderhoud en verwachte geluidshinder voor het komende jaar opgenomen. Daaruit blijkt dat in 2027 de luchthaven aanzienlijk minder geluidsoverlast produceert door een toename in stillere vliegtuigen. In het nieuwe jaar wordt 45 procent van de vluchten uitgevoerd met toestellen uit de stilste categorie. Schiphol stimuleert dat via differentiatie in havengelden.

Halvering in hinder

In de Gebruiksprognose praat Schiphol over een halvering in het aantal ernstig gehinderden ten opzichte van 2000. In dat jaar hadden zo’n 300.000 mensen behoorlijk last van geluidshinder rondom de luchthaven. Volgend jaar moet dat aantal zijn gedaald naar 150.000. CEO Pieter van Oord vindt dat een belangrijke belofte: ‘Schiphol is als internationaal knooppunt van waarde voor Nederland. Samen met de luchtvaartsector werken we aan een luchthaven die klaar is voor de toekomst en beter in balans is met de omgeving. De inzet op stillere vliegtuigen werkt en de trend naar minder vliegtuiggeluid rond Schiphol zet door. We doen wat we beloven: Schiphol wordt echt stiller.’

Onderhoud aan Oostbaan

In de gebruiksprognose wordt ook vooruitgeblikt op het geplande onderhoud en de impact daarvan op de omgeving. Naast het gebruikelijke onderhoud is ook de Oostbaan in 2027 toe aan een grondige beurt. De kortste baan van de luchthaven krijgt van 20 maart tot en met 8 augustus een grootschalige renovatie. Omdat deze baan het minst wordt gebruikt voor zowel startend als landend verkeer, verwacht Schiphol dat de hinder voor de omgeving daarmee beperkt blijft.

Schiphol vormt de Gebruiksprognose voor het komende nieuwe jaar op basis van wetenschappelijke inzichten van het RIVM. Het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit, wat 1 november 2026 is ingegaan, vormt de basis voor de prognose.