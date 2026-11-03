Brussels Airlines verrast met record: beste kwartaal ooit

Brussels Airlines heeft in de zomermaanden het beste kwartaalresultaat uit zijn geschiedenis geboekt. Vooral de combinatie van meer passagiers, extra capaciteit en minder operationele verstoringen droeg bij aan het record.

Bijna drie miljoen passagiers

In het derde kwartaal verwelkomde Brussels Airlines in totaal 2,9 miljoen passagiers aan boord van ruim 20.000 vluchten. Dat betekende een stijging van 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Ook het aantal uitgevoerde vluchten nam toe, met 1,7 procent. De airline profiteerde bovendien van een relatief stabiele vluchtuitvoering. Daardoor daalden de kosten die samenhangen met operationele verstoringen met veertien procent per passagier. Die combinatie van meer vervoerscapaciteit en minder verstoringen vertaalde zich rechtstreeks naar betere financiële cijfers. De aangepaste EBIT kwam uit op 84 miljoen euro, een stijging van 23,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Daarmee overtreft Brussels Airlines ook het vorige record, dat tijdens de zomer van 2024 werd gevestigd.

Recordresultaat

Het sterke zomerseizoen vormde een belangrijke ommekeer na een moeizame eerste helft van 2026. De luchtvaartmaatschappij kampte onder meer met geopolitieke spanningen en de daaruit voortvloeiende hoge brandstofprijzen. Daarnaast zorgde een Ebola-uitbraak in Oost-Afrika voor uitdagingen en kreeg de maatschappij te maken met sociale onrust in België. Stakingen bij externe partijen hadden eveneens gevolgen voor de bedrijfsvoering. Die ontwikkelingen drukten de resultaten in de eerste zes maanden van het jaar. Dankzij het recordkwartaal zijn de financiële resultaten over de eerste negen maanden inmiddels weer positief.

Brussels Airlines rekent op beter vierde kwartaal

Financieel directeur Nina Öwerdieck benadrukt dat de prestaties vooral te danken zijn aan de inzet van het personeel en een stabiele uitvoering van het vluchtschema. Volgens Öwerdieck bewijst het record dat de maatschappij sterke resultaten kan neerzetten wanneer de vluchten volgens planning verlopen. ‘We hebben nogmaals bewezen dat we sterke resultaten kunnen boeken wanneer we kunnen vliegen zoals voorzien’, aldus de directeur. Het bedrijf verwacht ook voor het vierde kwartaal een verbetering van het resultaat. Tegelijkertijd blijft Brussels Airlines rekening houden met geopolitieke onzekerheid en hoge brandstofprijzen. Daarom houdt de maatschappij vast aan verschillende kostenbesparende maatregelen, terwijl investeringen in de dienstverlening en de vloot doorgaan.