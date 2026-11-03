Groningen Airport blij met nieuwe vluchten: ‘Prachtige bestemming’

Groningen Airport Eelde breidt het internationale vluchtaanbod uit met een nieuwe bestemming in Noord-Italië. Vanaf eind april 2027 kunnen reizigers rechtstreeks naar Bolzano vliegen, een stad aan de voet van de Dolomieten. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij SkyAlps verzorgt de verbinding twee keer per week. De vluchten staan gepland tot en met begin september en richten zich op vakantiegangers die de Italiaanse Alpen willen ontdekken.

Twee keer per week naar Noord-Italië

De nieuwe verbinding wordt uitgevoerd op maandag en donderdag. Daarmee kunnen reizigers kiezen voor een lang weekend, een midweek of een langere vakantie in Zuid-Tirol. Groningen Airport Eelde ziet de bestemming als een aanvulling op het bestaande aanbod, waarbij natuur, cultuur en ontspanning centraal staan. ‘Het is fijn dat we Bolzano kunnen toevoegen aan ons aanbod’, zegt Jonas van Dorp, manager Commercie van Groningen Airport Eelde. ‘De Dolomieten behoren tot de mooiste berggebieden van Europa en bieden bezoekers een geweldige combinatie van natuur, ontspanning en cultuur. We kijken ernaar uit om reizigers uit onze regio deze prachtige bestemming rechtstreeks vanaf Groningen Airport Eelde te laten ontdekken.’

SkyAlps breidt uit naar Nederlandse markt

Voor SkyAlps betekent de nieuwe route een verdere uitbreiding van het internationale netwerk. De Italiaanse maatschappij ziet naar eigen zeggen voldoende belangstelling vanuit Nederland voor een verbinding met Zuid-Tirol. ‘We zijn blij dat we kunnen uitbreiden naar de Nederlandse markt, waar we een groeiende vraag naar onze bestemming zien’, zegt Maximilian Alber, Director Sales & Marketing van SkyAlps. Reizigers kunnen rechtstreeks een ticket boeken bij de luchtvaartmaatschappij via de eigen website. Daarnaast biedt SkyAlps Holidays complete vakantiepakketten aan. De verbinding moet met twee wekelijkse vluchten verschillende reisvormen mogelijk maken, van een korte stedentrip tot een langere vakantie in de bergen.