KLM-route bestaat 70 jaar: Douglas DC-4 tot Boeing 737

KLM vliegt dit jaar precies zeventig jaar tussen Amsterdam en Warschau. Wat in 1956 begon met een Douglas DC-4 en slechts zes passagiers aan boord, groeide in zeven decennia uit tot een belangrijke verbinding tussen Nederland en Polen. Inmiddels zet de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vooral de Boeing 737 in op de route.

Eerste vlucht in 1956 met slechts zes passagiers

KLM opende de route destijds met een Douglas DC-4, een viermotorig propellervliegtuig dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde in de internationale luchtvaart. Tijdens de eerste vlucht reisden slechts zes passagiers mee. Sindsdien ontwikkelde de verbinding zich verder en groeide het aantal reizigers dat tussen beide hoofdsteden vliegt. De route vormde bovendien het begin van een langdurige luchtverbinding tussen Nederland en Polen.

KLM vliegt inmiddels naar vijf Poolse steden

De groei bleef niet beperkt tot de verbinding met Warschau. KLM verbindt Amsterdam inmiddels met vijf steden in Polen. Daarmee heeft de airline haar aanwezigheid op de Poolse markt in zeven decennia aanzienlijk uitgebreid. De verbindingen bieden reizigers vanuit Nederland toegang tot verschillende Poolse bestemmingen en maken het voor Poolse passagiers eenvoudiger om via Schiphol verder te reizen naar bestemmingen binnen het internationale netwerk van KLM. De Blauwe Zwaan staat op sociale media stil bij het jubileum en benadrukt daarbij vooral de ontwikkeling van de route en de verbindingen die in de afgelopen zeventig jaar zijn ontstaan. Het bedrijf kijkt tegelijkertijd vooruit: ook na zeven decennia blijft de verbinding tussen Amsterdam en Warschau onderdeel van haar Europese netwerk.