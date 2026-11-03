Koning Willem-Alexander bezoekt Nederlandse luchtvaartpioniers

Koning Willem-Alexander heeft op 3 november tijdens zijn economische missie in Liverpool kennisgemaakt met Nederlandse bedrijven die werken aan de toekomst van de luchtvaart. Onder meer Elysian, Vlindair en NRG2fly waren daarbij aanwezig. Hun innovaties moeten helpen om elektrische vliegverbindingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken. ‘Dat de koning zelf piloot is, maakt dit onderwerp extra mooi’, zegt NRG2fly-CEO Merlijn van Vliet tegen Up in the Sky.

Elektrisch vliegen tussen Nederland en het VK

Het bezoek vond plaats tijdens het UKNL Sustainable Aviation Event. Nederlandse en Britse bedrijven en kennisinstellingen werkten daar samen aan een zogenoemde zero-emissieluchtvaartcorridor tussen beide landen. Na verschillende keynotes, waaronder een bijdrage van minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat, bezocht de koning vijf demonstratiestations. Die belichtten ieder een ander onderdeel van de toekomstige luchtvaart: kennisontwikkeling, energieopslag en -distributie, nieuwe vliegtuigconcepten, laadinfrastructuur en de inzet van operators en luchtvaartmaatschappijen. Bij ieder station presenteerden een Nederlandse en een Britse partij gezamenlijk hun bijdrage aan de verduurzaming van de luchtvaart. © Merlijn van Vliet

Nederlandse laadtechnologie

Het Nederlandse NRG2fly verzorgde een van de demonstraties en nam daarvoor een fysieke laadpaal mee naar Liverpool. Het bedrijf presenteerde een demonstratiemodel van de MCS Aircraft Charger. Deze 800-voltstandaard maakt laden op megawattniveau mogelijk. Op een display toonde NRG2fly een volledige turnaround van dertig minuten, waarbij een elektrisch vliegtuig van Vaeridion, de Microliner, met negen zitplaatsen en een batterijcapaciteit van 600 kWh werd opgeladen. Zo liet het bedrijf zien welke rol laadinfrastructuur speelt bij de inzet van elektrische vliegtuigen.

© Merlijn van Vliet

Rotterdam The Hague Airport

Het bedrijf presenteerde de laadoplossing samen met Rotterdam The Hague Airport, dat als Nederlandse corridorluchthaven fungeerde. Ook de Britse organisaties ZEFIG en ULEMCo werkten aan de benodigde infrastructuur en oplossingen voor emissievrije luchtvaart. De partijen benadrukten dat elektrische vliegtuigen pas daadwerkelijk kunnen vliegen zodra luchthavens over geschikte laadvoorzieningen beschikken.