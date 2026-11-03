Tekort aan vliegtuigtechnici dwingt luchtvaart tot nieuwe aanpak

Op Groningen Airport Eelde is een nieuwe opleiding voor vliegtuigtechnici van start gegaan. Daarmee wil de luchthaven jongeren uit Noord-Nederland een betere kans bieden op een carrière in de luchtvaart. Studenten van KLM, Necamco en Regional Jet Center volgen er gezamenlijk een opleiding waarin ze leren vliegtuigen te onderhouden en repareren. Piet Visser, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici, noemt de komst van de opleiding een positieve ontwikkeling.

‘Niet iedereen kan op zijn zestiende uit huis’

Volgens Visser heeft Noord-Nederland veel jongeren die belangstelling hebben voor techniek, maar vormt de afstand tot bestaande opleidingen een flinke drempel. ‘In het noorden hebben we ook veel getalenteerde jongens en meiden, maar door de reistijd komen ze niet aan die studie toe. Vanaf je zestiende uit huis gaan wonen, is een aardige hindernis. Als je in de regio een school kunt opzetten, is dat helemaal top’, vertelt hij tegenover Up in the Sky. Een opleiding dichter bij huis kan volgens hem dan ook een belangrijk verschil maken voor jongeren die graag in de luchtvaart willen werken, maar niet de mogelijkheid hebben om daarvoor naar de andere kant van het land te verhuizen.

Luchtvaartbedrijven zoeken naar nieuwe technici

De nieuwe opleiding komt op een moment waarop luchtvaartbedrijven steeds meer moeite hebben om voldoende technisch personeel te vinden. Verschillende onderhoudsbedrijven proberen daarom zelf jongeren op te leiden. ‘Alle grotere onderhoudsbedrijven zijn nu een beetje voor zichzelf het wiel aan het uitvinden om specifiek technici te kunnen opleiden’, zegt Visser. Hij noemt KLM als voorbeeld. De luchtvaartmaatschappij heeft een vliegtuig aangeschaft waarop jongeren in de praktijk kunnen leren. Ook zet KLM gepensioneerde instructeurs in om jonge technici hun kennis over te dragen. ‘Dat is heel mooi, want zij blijven betrokken en jongeren krijgen les van zeer ervaren technici.’ Visser vindt het positief dat KLM en andere partijen investeren in de volgende generatie vliegtuigtechnici. Tegelijkertijd ziet hij dat de verschillende initiatieven nog behoorlijk los van elkaar staan.

Vooral zakenluchtvaart heeft het moeilijk

Niet alle luchtvaartbedrijven hebben dezelfde mogelijkheden om nieuwe medewerkers op te leiden. Vooral bedrijven in de kleine en zakenluchtvaart lopen tegen problemen aan. ‘Als je praktijkervaring wilt opdoen op een zakenjet waarvan er maar twee in Nederland zijn, heb je een hele grote uitdaging’, aldus Visser. Het opleiden van technici voor zulke specifieke vliegtuigen vraagt volgens hem om extra inspanningen.