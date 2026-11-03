Transavia groeit op Brussel met nieuwe bestemmingen

Opnieuw blijkt Transavia succesvol op Brussels Airport. De maatschappij opende begin dit jaar een vaste basis op de luchthaven en dat bleek een goede zet. Deze winter voegt ze twee nieuwe bestemmingen toe aan haar netwerk.

Nieuwe bestemmingen

Transavia verbindt Brussel vanaf dit winterseizoen met Las Palmas en Reykjavik. De eerste vlucht naar Gran Canaria vertrok op 28 oktober. Twee dagen later, op 30 oktober, vloog de groene maatschappij voor het eerst vanaf de Belgische hoofdstad naar de luchthaven van Keflavik, zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van Reykjavik. Allebei de nieuwe bestemmingen worden vanaf nu drie keer per week aangedaan, zo laat Transavia weten via LinkedIn.

Aanwezigheid versterken

De KLM-dochter is blij met de nieuwe bestemmingen in het netwerk. Hiermee bouwt ze verder aan het netwerk vanuit Brussel, met bestemmingen die aansluiten bij de wens van de passagiers. Daarmee versterkt ze haar aanwezigheid in België voor de lange termijn en biedt ze meer mogelijkheden voor een vakantie of bezoek aan vrienden en familie in het buitenland.

Transavia in Brussel

Transavia begon vier jaar geleden met haar operatie vanuit België. Eerder dit jaar bereikte ze daarin een mijlpaal: op 29 april vertrok een vlucht naar Alicante met aan boord een volledig in Brussel gestationeerde bemanning. Inmiddels kunnen reizigers vanaf de Belgische hoofdstad kiezen uit elf verschillende bestemmingen. In december komt Porto daar naar verwachting nog bij.