Airline landt voor het eerst met Airbus A350 op Sint-Maarten

Hoewel de Airbus A350 niet helemaal nieuw is op het Caribische eiland, zette Air France de moderne machine dinsdag voor het eerst in op haar eigen route naar Sint-Maarten. Het gaat om een tijdelijke test.

Air France vliegt normaal gesproken, net als KLM, traditiegetrouw met een Airbus A330 op de route naar Sint-Maarten. Hoewel KLM afwisselt tussen een A330-200 en een -300, zet Air France slechts één type in op haar routes tussen Parijs en het eiland: de kortere A330-200. Dat gaat binnenkort veranderen. Om daar alvast aan te wennen, voert de Franse maatschappij deze week enkele testvluchten uit.

A350

Dinsdag vertrok Air France met een Airbus A350-900, registratie F-HUVA, richting Sint-Maarten. Ook de komende dagen blijft de machine actief op de route. Pas vanaf zaterdag 7 november keert de traditionele Airbus A330-200 weer terug op de lijndienst tussen Parijs CDG en Prinses Juliana International Airport.

Het betreft een tijdelijke test. Vanaf volgend jaar is Air France van plan haar A330-200 op vlucht AF446 voorgoed te vervangen door een A350-900. Met deze testvluchten in november krijgt de airline de kans om de veranderde procedures alvast te oefenen. Ook de draai aan het einde van de baan moet worden geoefend, omdat Sint-Maarten geen taxibaan heeft die over de gehele lengte van de start- en landingsbaan loopt.

Afscheid A330-200

Eerder dit jaar meldde Air France, net als KLM, vervroegd afscheid te nemen van haar A330-deelvloot. In haar hoogtijdagen telde de vloot van de maatschappij zestien exemplaren, maar de laatste jaren zette het bedrijf er al tien aan de kant. Eén toestel, registratie F-GZCP, crashte op 1 juni 2009 in de Atlantische Oceaan tijdens een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs.

De vijf resterende A330’s worden momenteel nog ingezet op routes naar bestemmingen in West Afrika, zoals Abuja (Nigeria), Douala (Kameroen) en Lome (Togo). Ook zet de airline haar A330-200’s nog altijd in op de verbinding tussen Parijs en Sint-Maarten. Vanaf komend jaar verdwijnt de iconische Airbus echter voorgoed uit de Franse vloot en mag het modernere zusje het stokje overnemen.