Corendon gaat flink veranderen: ‘In tweeën gesplitst’

Corendon staat voor een grote verandering. Het bedrijf wordt gesplitst in touroperator en luchtvaartmaatschappij. Daardoor stapt Gunay Uslu op als topvrouw.

Corendon splitst op

Volgens CEO Gunay Uslu is het de juiste tijd om Corendon op te splitsen in twee aparte divisies. Het bedrijf is nu nog zowel een touroperator als een luchtvaartmaatschappij, maar dat gaat dus veranderen. ‘De afgelopen jaren zien we dat de vakantiemarkt is veranderd. We hebben de airline ooit opgericht omdat we niet genoeg stoelen konden inkopen bij andere luchtvaartmaatschappijen’, zegt de topvrouw.

Commerciële kansen

Maar de tijden zijn veranderd. Volgens Uslu hebben touroperators zich ontwikkeld tot bedrijven met voornamelijk digitale transacties, en opereren luchtvaartmaatschappijen ook steeds meer onafhankelijk. Daarom is het volgens haar een logische stap om de twee divisies los te koppelen. ‘Je hoeft niet alles samen te doen om elkaar te versterken. Bovendien kunnen beide divisies zo allebei beter hun eigen commerciële kansen benutten en onze klanten flexibeler bedienen. De bedrijven zijn financieel en commercieel kerngezond en daarom kunnen we deze stap zetten.’

Drie divisies

Gunay Uslu blijft niet in haar huidige positie als CEO bij één van de twee divisies, maar gaat als groepsadviseur aan de slag bij Corendon. Het bedrijf werd opgericht in 1997 en is één van de grootste reisorganisaties van Nederland, met een focus op zonvakanties. Als de splitsing rond is bestaat Corendon uit drie takken: touroperator, luchtvaartmaatschappij en hotelketen.