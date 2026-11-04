Defensie vervangt Fokker F27 na twintig jaar door Pilatus PC-7

Na twintig jaar trouwe dienst maakt de Fokker F27 op Vliegbasis Eindhoven plaats voor Pilatus PC-7-vliegtuigen. De toestellen, die aan het einde van hun operationele levensduur zijn, krijgen een tweede functie als lesmateriaal voor aankomende vliegtuigtechnici.

Fokker F27 na twintig jaar afgedankt als lesmateriaal

Sinds 2006 gebruiken mbo-studenten vliegtuigtechniek op Vliegbasis Eindhoven een Fokker F27 uit 1962 om praktijkervaring op te doen. Na twee decennia intensief gebruik is de Fokker echter aan vervanging toe. Het vliegtuig is in de loop der jaren behoorlijk versleten geraakt. Bovendien sluit de techniek steeds minder goed aan op de vliegtuigen waaraan technici tegenwoordig werken. De vijf Pilatus PC-7’s die vanuit Vliegbasis Woensdrecht naar Eindhoven komen, bieden op dat vlak meer mogelijkheden. Hoewel de vliegtuigen aan het einde van hun levensduur zijn en bij Defensie worden vervangen door nieuwe exemplaren, zijn ze technisch nog uitstekend bruikbaar voor onderwijsdoeleinden. ‘Je zou kunnen zeggen dat ze zijn afgeschreven, maar als lesmateriaal voldoen ze nog prima. Ze bevatten moderne technieken die standaard in heel veel toestellen zijn terug te vinden, dat is wel een groot verschil met de oude F27’, aldus Leerdockhoofd Martijn Beijer tegenover het Eindhovens Dagblad.

Vijf vliegtuigen worden vijf praktijkwerkplaatsen

Defensie beschikt over vijf Leerdocks waar studenten ervaring kunnen opdoen met het onderhoud van militaire vliegtuigen. De locaties zijn verspreid over verschillende vliegbases en richten zich op uiteenlopende vliegtuigtypen. Zo staan in Volkel en Leeuwarden F-16’s centraal, terwijl studenten in Gilze-Rijen met helikopters werken. Eindhoven richtte zich tot nu toe voornamelijk op de Fokker F27, maar krijgt met de komst van de PC-7’s een nieuwe invulling. Het gaat om propellervliegtuigen met een tandemcockpit, waarbij de vlieger en instructeur achter elkaar zitten.

Pilatus PC-7 van de Koninklijke Luchtmacht © Remco de Wit

Oude Fokker krijgt plek bij ingang vliegbasis

De eerste PC-7 is inmiddels aangekomen in Eindhoven en kan door de studenten worden gebruikt. Voor de overige vier PC-7’s moeten zij nog iets langer geduld hebben: die worden naar verwachting medio 2027 overgebracht. Daarmee krijgt het Leerdock uiteindelijk vijf vliegtuigen waarop verschillende studententeams tegelijkertijd praktijkervaring kunnen opdoen. De Fokker F27, met registratie C-8, verdwijnt ondertussen niet helemaal van de vliegbasis. Het historische transportvliegtuig wordt opnieuw gespoten in de kleuren van Defensie en krijgt vervolgens een prominente plek bij de hoofdingang van Vliegbasis Eindhoven. Vermoedelijk zal het de huidige Fokker F27 aan de poort vervangen. Waar dat toestel (met de fake registratie C-8, maar in werkelijkheid de voormalige C-12) heen zal gaan is niet bekend.