Lufthansa vliegt Air France-KLM abrupt voorbij in sleutelmarkt

Lufthansa heeft officieel een deal gesloten met de Portugese overheid voor een belang van 44,9 procent in de nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. Daarmee is de Duitse maatschappij in één klap de grootste op deze markt geworden.

Drie weken geleden maakte de Portugese overheid bekend dat Lufthansa er met de winst vandoor ging in de strijd om TAP Air Portugal. Het was een bittere pil voor concurrent Air France-KLM, die Europa’s “laatste kroonjuweel” graag had willen overnemen. De reden daarvoor is helder: door de overname streeft Lufthansa Air France-KLM abrupt voorbij.

44,9 procent

Met de deal, waarmee 1,025 miljard euro gemoeid is, krijgt Lufthansa 44,9 procent van TAP Air Portugal in handen. TAP is op de routes tussen Europa en Brazilië veruit de grootste speler, met bijna een kwart van de markt. Door de overname bezit de Lufthansa Group in één klap bijna 36 procent, al zullen de Europese mededingingsautoriteiten daar waarschijnlijk nog wat van afsnoepen.

Ook op de totale Zuid-Amerikaanse markt gaat Lufthansa Air France-KLM voorbij. De Duitse groep was eerder de kleinste van de drie grote Europese luchtvaartconglomeraten, met een marktaandeel van slechts negen procent. Met de acquisitie van TAP Air Portugal stijgt dat aandeel naar ruim twintig procent, waarmee de Duitsers net boven IAG uitkomen. Air France-KLM blijft steken op ongeveer zeventien procent van de markt.

Complementair

Door het relatief beperkte Zuid-Amerikaanse netwerk van de Lufthansa Group is er weinig overlap tussen de vliegroutes van het Duitse concern en die van TAP Air Portugal. Topman Carsten Spohr benadrukte daarom dat beide netwerken ‘complementair’ aan elkaar zijn. Lissabon wordt Lufthansa’s zevende hub, terwijl TAP vanuit Portugal verder kan uitbreiden naar Afrika en Noord-Amerika.

Daarnaast is Lufthansa bereid te investeren in de Portugese infrastructuur. Zo wil de maatschappij meer geld steken in haar Lufthansa Technik-locatie in het land en meehelpen om de luchthavens van Lissabon en Porto efficiënter te maken.Ook moet de vloot van TAP Air Portugal groeien van de huidige honderdtien naar honderddertig toestellen.