Martinair houdt 747 aan de grond: ‘Schiphol te duur’

Hoewel Schiphol en KLM doorgaans twee handen op één buik vormen, ontstaan er af en toe frustraties over de kosten. KLM zegt niet mee te willen betalen aan het Omgevingsfonds Schiphol en noemt de luchthaven te duur. Een Boeing 747 van Martinair staat om die reden zelfs al aan de grond.

Het Omgevingsfonds Schiphol wil jaarlijks tien miljoen euro besteden aan de verbetering van de leefomstandigheden voor burgers in de buurt van de nationale luchthaven. Van dat jaarlijks opgehaalde bedrag gaat bijvoorbeeld drie miljoen naar de isolatie van woningen tegen geluidshinder. KLM doet er niet aan mee en zegt dat Schiphol de kosten ‘ten onrechte’ bij airlines in rekening brengt.

Te hoge kosten

Voor KLM is het fonds nog een kostenpost die de maatschappij niet zomaar kan betalen. Ze staat al langere tijd financieel onder druk wegens de hoge kerosineprijzen, de stijgende vliegtaks en ongekend hoge luchthavengelden. Schiphol is ‘een monopolist die vergaande macht naar zich toetrekt’, zegt IATA, de vereniging voor internationale luchtvaartmaatschappijen tegen de rechter.

Daarbij wijzen de verschillende maatschappijen erop dat de kwaliteit van de luchthaven er ook niet uitspringt. Schiphol zou hoge havengelden hanteren terwijl er regelmatig muizen worden gespot, klinkt de beschuldiging. ‘Ik ga niet ontkennen dat er muizen zijn,’ zegt de advocaat van de luchthaven volgens Trouw. Maar de grote investeringen zijn daarom juist nodig, zegt hij.

747 aan de grond

Schiphol past tariefdifferentiatie toe voor nachtvluchten en lawaaierige toestellen. Precies dat beleid raakt met name KLM, dat Amsterdam als thuisbasis heeft. Ook dochtermaatschappijen Transavia en Martinair hebben het zwaar. Transavia is afhankelijk van nachtvluchten om het budgetmodel betaalbaar te houden en Martinair vliegt nog altijd met zware Boeing 747’s terwijl de komst van de eerste A350F op zich laat wachten.

Volgens KLM houdt de maatschappij om die reden zelfs één van haar vliegtuigen aan de grond. Gegevens van Flightradar24 lijken deze bewering te bevestigen. De enige 747-400F met de Martinair-livery, registratie PH-MPS, vloog voor het laatst op 26 oktober. Na deze vlucht vanuit Frankfurt staat deze Superjumbo op Amsterdam stil: de kosten zijn simpelweg te hoog geworden voor de maatschappij.