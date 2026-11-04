Nederlands regeringsvliegtuig PH-GOV vliegt naar Liverpool

Het Nederlandse regeringsvliegtuig PH-GOV is maandag naar het Britse Liverpool gevlogen. De Boeing vertrok vanaf Schiphol en landde nog geen uur later op Liverpool John Lennon Airport. Het toestel wordt gebruikt voor officiële regeringsvluchten en kan onder meer worden ingezet voor bezoeken van het koningspaar en leden van het kabinet.

Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek

Koning Willem-Alexander brengt een officieel werkbezoek aan Liverpool. Tijdens het bezoek staan de Nederlands-Britse samenwerking op het gebied van duurzame luchtvaart, innovatieve technologie en de maritieme industrie centraal. Ook samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid komt aan bod. De koning wordt begeleid door minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz en minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans nemen deel aan verschillende programmaonderdelen.

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Regeringsvluchten

De PH-GOV is een Boeing 737-700 die door de Nederlandse overheid wordt geëxploiteerd. De machine wordt ook wel aangeduid als een Boeing Business Jet (BBJ) en is ingericht voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis, de minister-president, ministers en hun delegaties. Het vliegtuig is eigendom van de Nederlandse regering. Het beheer ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat ook de vluchtaanvragen coördineert.