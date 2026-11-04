Transavia-737 uit Marokko wijkt uit: passagier naar ziekenhuis

Het was flink schrikken voor een kleine tweehonderd passagiers aan boord van een Boeing 737 van Transavia France. Op een vlucht vanuit Marokko viel plotseling de cabinedruk weg. Een enkele passagier moest naar het ziekenhuis.

De Transavia France-vlucht vertrok op 30 oktober vanuit Marrakesh, Marokko, naar Brest, Frankrijk. Precies op tijd steeg de Boeing 737, registratie F-GZHM, kort na 14:00 uur lokale tijd op vanaf de Marokkaanse luchthaven. Na ruim een uur vliegen ging het boven de Spaans-Portugese grens mis. De cabinedruk viel weg en het vliegtuig moest uitwijken naar het vliegveld van Porto (OPO) in Portugal.

Paniekaanval

Het is onduidelijk waarom de luchtdruk precies wegviel. Het incident had waarschijnlijk te maken met een storing in het ECS-regelsysteem (Environmental Control System). Op deze manier worden vliegtuigen voortdurend geventileerd en de lucht wordt continu ververst. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de exacte oorzaak van het wegvallen van de luchtdruk.

De Boeing 737 van Transavia landde tegen 15:45 uur op de luchthaven, waar de Portugese hulpdiensten paraat stonden. Volgens het Portugese Nationaal Instituut voor Medische Noodhulp hadden in totaal vier passagiers een angstaanval doorgemaakt. Drie konden ter plekke worden geholpen, terwijl een vierde passagier naar het ziekenhuis werd gebracht.

Aan de grond

De Boeing 737 stond vervolgens enkele dagen in Portugal aan de grond, maar vertrok op dinsdag 3 november naar Parijs. Daar voert Transavia nog enkele laatste keuringen uit alvorens de machine weer uit te zenden naar nieuwe bestemmingen.

Transavia France beschikt nog altijd over een grote vloot aan Boeings bestaande uit bijna zestig vliegtuigen. In de tussentijd neemt de Franse tak van het bedrijf steeds meer Airbus A320neo’s in ontvangst, terwijl de Nederlandse zustermaatschappij A321neo’s krijgt. Vanaf komend jaar verwelkomen beide maatschappijen de andere varianten in de vloot en zal ook Transavia France met de langere A321neo’s vliegen.