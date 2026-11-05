ITA Airways slaat terug in slag om Italië

ITA Airways is bezig met een terugkeer naar de luchthaven van Milaan Malpensa. De luchtvaartmaatschappij opereert momenteel alleen vanaf Rome en Milaan Linate, maar wil zich nu ook richten op het grootste vliegveld van Noord-Italië. Die timing is opvallend: Emirates wil er namelijk ook een hub openen. ITA lijkt dat nu te willen dwarsbomen.

ITA Airways naar Lima

ITA Airways heeft haar oog laten vallen op de route van Milaan Malpensa naar Lima, aldus Italiaanse bronnen. De luchtvaartmaatschappij vloog voor het laatst vanaf de luchthaven in Noord-Italië in januari 2024. Daarna verschoof haar operatie in Milaan naar Linate. Nu werkt de airline aan een terugkeer, zonder gelijk een nieuwe basis te openen. ITA wil in een zogenaamde W-rotatie vliegen: van Rome naar Lima, terug naar Milaan, vanaf daar weer naar Lima en uiteindelijk terug naar de Italiaanse hoofdstad. Die route moet twee of drie keer per week worden uitgevoerd met een Airbus A350.

Vijfde Vrijheid

De geruchten van een nieuwe route voor ITA Airways komen niet zo heel lang nadat Emirates een aanvraag deed voor een route tussen Milaan Malpensa en de hoofdstad van Peru. Die route geldt volgens de Vijfde Vrijheid: Emirates mag geen vluchten uitvoeren vanuit Europa, maar wel wanneer deze beginnen of eindigen in het land van deze maatschappij. In dit specifieke geval zou Malpensa dan de verbinding tussen Dubai en Lima vormen.

Angst voor Emirates

Verschillende stakeholders in de Italiaanse commerciële luchtvaart zijn niet blij met een eventuele hub van Emirates in Milaan Malpensa. Naast ITA Airways heeft het eveneens Italiaanse Neos Air zich uitgesproken tegen de plannen van de airline uit Dubai. Het kan een oneerlijke concurrentiepositie in de hand werken.