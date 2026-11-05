KLM en vakbonden bereiken akkoord na periode van onzekerheid

De doorstroom van KLM Cityhopper-cabinepersoneel naar KLM kan weer van start. De betrokken partijen hebben overeenstemming bereikt over een tijdelijke doorstroomregeling, waardoor medewerkers die al langere tijd wachten op een overstap eindelijk perspectief krijgen. Vakbond VNC is blij met het akkoord, maar uit tegelijkertijd kritiek op de lange onderhandelingen. Volgens de organisatie had de vertraging voorkomen kunnen worden.

Doorstroom naar KLM lag langere tijd stil

De afspraken over de tijdelijke doorstroomregeling waren volgens VNC al eerder akkoord bevonden. Het struikelblok zat uiteindelijk in de slotbepaling over de periode na afloop van de tijdelijke regeling. Daarover bestond nog onenigheid, waardoor de hervatting van de doorstroom op zich liet wachten. De vakbond noemt dat teleurstellend, zeker omdat medewerkers al langere tijd op hun volgende carrièrestap wachtten. VNC benadrukt dat het eerder al had ingestemd met de tijdelijke afspraken om te voorkomen dat de doorstroom onnodig vertraging zou oplopen. Inmiddels is ook over de aangepaste slotbepaling overeenstemming bereikt. Daarmee ligt er een akkoord waarmee de doorstroom opnieuw kan worden opgestart.

Tijdelijke regeling

De tijdelijke regeling loopt tot 1 september 2028. Cabinepersoneel dat aan alle vereisten voldoet, kan zonder aanvullend selectiegesprek overstappen naar KLM. Medewerkers die niet volledig aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen door KLM worden uitgenodigd voor een gesprek.

Nieuwe afspraken voor doorstroom na 2028

Ook voor de periode na afloop van de tijdelijke regeling is een belangrijkere afspraak vastgelegd. In de eerdere formulering stond vooral de intentie om toe te werken naar een structurele regeling. In de aangepaste slotbepaling is nu concreter omschreven onder welke voorwaarden medewerkers na hun vijfjarige contract kunnen doorstromen. Daarvoor moeten zij geschikt zijn om intercontinentaal (ICA) te vliegen, voldoen aan de nog vast te stellen voorwaarden voor inzetbaarheid en op de geldende formele en inhoudelijke vereisten een eindoordeel op of boven de norm hebben behaald.

Als aan die voorwaarden wordt voldaan, volgt geen aanvullende selectieprocedure. Daarmee is een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstige doorstroom vastgelegd. De precieze eisen voor inzetbaarheid en productiviteit moeten echter nog verder worden uitgewerkt. Die worden gedurende de tijdelijke regeling vastgesteld. Niet alle voorwaarden voor de structurele regeling zijn dus al bekend.

Medewerkers worden zo snel mogelijk benaderd

Nu het akkoord er ligt, kan de doorstroomprocedure weer worden opgestart. Medewerkers die in aanmerking komen voor een overstap naar KLM worden zo snel mogelijk benaderd. VNC zegt de uitvoering van de afspraken nauwlettend te blijven volgen. Ook de verdere uitwerking van de structurele regeling blijft volgens de vakbond een belangrijk aandachtspunt. De organisatie zegt blij te zijn dat er eindelijk duidelijkheid is voor de betrokken medewerkers, maar blijft kritisch op de tijd die nodig was om tot overeenstemming te komen.