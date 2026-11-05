Ondanks €458 miljoen waarschuwt KLM: ‘Problemen niet opgelost’

De KLM Groep heeft in het derde kwartaal van 2026 een bedrijfsresultaat van €458 miljoen behaald. Dat is een stijging van €106 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de hogere ticketopbrengsten en miljoenenbesparingen blijft de winstgevendheid volgens de luchtvaartmaatschappij onvoldoende. CEO Marjan Rintel waarschuwt dat de kosten te hoog zijn en de operatie kwetsbaar blijft. KLM kondigt daarom aanvullende, structurele maatregelen aan.

KLM ziet bedrijfsresultaat met €106 miljoen stijgen

De verbetering is onder meer te danken aan hogere ticketopbrengsten en kostenbesparingen. Ook het verbeterprogramma Back on Track, dat inmiddels €750 miljoen heeft opgeleverd, draagt bij aan de financiële resultaten. Toch is de verbetering volgens KLM niet voldoende om de financiële positie structureel gezond te maken. Dat is opmerkelijk, omdat het derde kwartaal traditioneel de belangrijkste periode van het jaar is voor de luchtvaartmaatschappij. In de zomermaanden profiteert KLM doorgaans van een grote vraag naar vliegtickets en hogere opbrengsten. Desondanks blijft de winstmarge achter bij wat noodzakelijk is om voldoende te kunnen investeren in de vloot, dienstverlening, medewerkers en de dagelijkse operatie.

‘Structurele problemen zijn niet opgelost’

Rintel benadrukt dat de betere cijfers mede te danken zijn aan de inzet van medewerkers en de gezamenlijke besparingen binnen het bedrijf. Tegelijkertijd waarschuwt ze dat KLM er nog lang niet is. ‘Het resultaat over het derde kwartaal is mede te danken aan de inzet van onze collega’s en de besparingen die we gezamenlijk hebben gerealiseerd. Daarmee zijn onze structurele problemen echter niet opgelost’, aldus Rintel. Vooral de hoge brandstofprijzen, de omvangrijke kostenbasis en de kwetsbaarheid van de operatie vormen volgens haar een probleem. Daardoor heeft KLM onvoldoende financiële ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen en internationaal concurrerend te blijven.

Winstmarge blijft te laag

Over de eerste negen maanden van 2026 behaalde de KLM Groep een operationeel resultaat van €526 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar was dat €328 miljoen. De omzet steeg met ruim negen procent naar €10,9 miljard, terwijl de aangeboden capaciteit met 4,3 procent toenam. Daarmee wist KLM meer omzet te realiseren en de winstgevendheid te verbeteren, maar volgens CFO Bas Brouns is dat nog onvoldoende. Hij wijst erop dat het derde kwartaal traditioneel de periode is waarin de luchtvaartmaatschappij het meeste geld verdient. Zelfs onder die gunstige omstandigheden blijft de marge achter bij het gewenste niveau.

‘Het derde kwartaal is traditioneel ons sterkste kwartaal. Dit is de periode waarin we ons geld verdienen. Maar zelfs in een zeer gunstige markt, met hoge ticketopbrengsten en met de resultaten van Back on Track, blijft onze winstmarge te laag’, stelt Brouns. Volgens de financieel directeur moet de winstmarge naar ruim acht procent om KLM op langere termijn financieel gezond te houden.

Transavia staat financieel onder druk

Bij dochtermaatschappij Transavia is de financiële situatie ook niet rooskleurig. De prijsvechter heeft te maken met felle concurrentie op vakantiebestemmingen, hoge brandstofkosten en operationele uitdagingen.