’s Werelds best beveiligde airline: onmisbaar voor Israël

In de eerste zeventig jaar onderhield El Al slechts een beperkt aantal vliegroutes van en naar Tel Aviv. Toch vormde de luchtvaartmaatschappij een belangrijke levensader voor de jonge staat Israël. Immers, hoe overleeft een airline als die vanuit allerlei kanten beperkingen krijgt opgelegd terwijl ze ook nog eens direct bedreigd wordt door gewapende groeperingen. Dit artikel kijkt naar het ogenschijnlijk onnavolgbare succes van de Israëlische nationale luchtvaartmaatschappij El Al.

Een onwaarschijnlijke oprichting

In september 1948 wilde de net opgerichte staat Israël zijn president, Chaim Weizmann, ophalen uit Genève. De in het Russische rijk opgegroeide Weizmann was een trouwe aanhanger van Theodor Herzl, de grondlegger van het zionisme. In 1898 nam Weizmann deel aan het tweede zionistische congres in Basel, Zwitserland, waarbij onder meer Joden werden aangemoedigd zich te vestigen in het Brits mandaatgebied Palestina.

Vijftig jaar later, toen Weizmann president van Israël was geworden, dreigde hij opnieuw in Zwitserland te stranden. Nu moest blijken of het jonge Israël in staat was om zijn eerste president veilig naar de hoofdstad te brengen. Door de bloedige oorlog die het net opgerichte Israël voerde met buurlanden Syrië, (Trans)Jordanië en Egypte, waren militaire vliegtuigen niet welkom in Europa. Daarom werd in september 1948 besloten om een militaire Douglas C-54 Skymaster om te toveren tot een civiel vliegtuig en zo Weizmann terug naar Israël te halen

Zo werd El Al opgericht als levensader van de nog jonge Israëlische staat. De naam komt uit een Bijbelboek van de Hebreeuwse poëet Hosea en betekent letterlijk ‘naar de hemel’. Het religieuze karakter van de maatschappij houdt echter ook beperkingen in. Zo voert El Al bijvoorbeeld geen vluchten uit tijdens de Sabbat, die van vrijdagavond tot zonsondergang op zaterdag duurt, en mag de maatschappij enkel koosjer eten serveren.

De enige mogelijke vliegroutes voor El Al gingen naar het westen. Alle Arabische buurlanden van Israël hadden El Al het luchtruim ontzegd. De eerste commerciële vluchten vonden in 1949 plaats naar Parijs en Rome, waarna andere Europese steden, de VS en Zuid-Afrika al gauw volgden.

© El Al

Reddingsmissies

De blokkades bleven lastig. Dit werd helemaal duidelijk tijdens zogenaamde Aliyah-missies. Bij deze opdrachten ondersteunde El Al het transporteren van Joodse gemeenschappen elders in de Arabische wereld naar ‘het beloofde land’. Onder romantische codenamen als “Operatie Magisch Tapijt” (ca. 45.000 Jemenitische Joden) en “Operatie Ali Baba” (ca. 120.000 Iraakse Joden) bracht de airline deze mensen naar Israël. Daarbij kampte El Al met grote operationele moeilijkheden.

Daarom werden vliegtuigen van El Al omgetoverd tot toestellen van Alaska Airlines of het speciaal opgerichte Near East Air Transport (NEAT) met Amerikaanse of Cubaanse registraties. Deze toestellen werden ingezet om de vluchten naar Jemen uit te voeren. El Al mocht immers geen gebruik maken van de Arabische luchtruimen, en de nauwe corridor boven de Rode Zee was gevaarlijk.

De vluchten naar Irak waren zelfs nog moeilijker, aangezien er geen directe vluchten tussen Israël en Irak mochten plaatsvinden. De machines van El Al vlogen daarom eerst naar Cyprus, wat neutraal gebied was, om vervolgens via het Turkse luchtruim naar Irak af te reizen. Ook hier werden toestellen van het ‘Amerikaanse’ NEAT ingezet, die de directe route wel konden vliegen.

De meest spectaculaire luchtbrug van El Al stamt uit 1991. Tijdens operatie Solomon werden in mei 1991 in slechts 36 uur meer dan 14.000 Joden geëvacueerd uit Ethiopië, waar een voor hen vriendelijk regime op instorten stond. Vliegtuigen werden volledig gestript van hun stoelen, en mensen werden op elkaar gepropt. Eén Boeing 747 van El Al had zelfs 1086 passagiers aan boord bij vertrek. Dat waren er 1088 toen het vliegtuig landde, aangezien er twee baby’s ter wereld kwamen tijdens de vlucht. Tot de dag van vandaag houdt de Israëlische luchtvaartmaatschappij het record voor het grootste aantal passagiers aan boord van een vliegtuig.

De alarmbellen gaan af

El Al implementeerde veiligheidsmaatregelen om haar vliegtuigen en inzittenden te beschermen. Zo kwamen er anonieme bewapende sky marshals op elke vlucht te zitten. Machines werden voorzien van kogelvrije cockpitdeuren met dubbele sluizen, nog ver voordat dit de internationale standaard werd na 9/11. Ook werden de vliegtuigen van El Al uitgerust met C-MUSIC antiraketsystemen die door middel van lasers warmtezoekende raketten weten af te weren. Tot op de dag van vandaag zorgen deze systemen ervoor dat vliegtuigen van El Al tot de meest beveiligde ter wereld behoren.

Geopolitieke ommezwaai

Wie in 2019 een vlucht boekte bij El Al van Tel Aviv naar Bangkok, Thailand, moest behoorlijk wat geduld hebben. Na te zijn opgestegen vanuit Israël vertrok een machine in eerste instantie zuidwaarts over de Rode Zee en Ethiopië, om vervolgens ter hoogte van Somalië naar het oosten te buigen en koers te zetten richting Bangkok. De Arabische landen hielden het luchtruim immers gesloten voor Israëlische luchtvaartmaatschappijen, en El Al moest soms uren omvliegen en tonnen extra kerosine meenemen om bestemmingen in Oost-Azië te bereiken.

Dat veranderde na de geopolitieke ommezwaai die de Abraham Akkoorden heette. Tussen 2020 en 2023 normaliseerde Israël de banden met verschillende Arabische landen. Op 15 september 2020 ondertekenden de Israëlische premier Netanyahu en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, Abdullah bin Zayed Al Nahyan en Abdullatif bin Rashid Al Zayani, de oorspronkelijke akkoorden in het Witte Huis in Washington. Donald Trump was daarbij aanwezig. Kort daarop volgden verdragen met Soedan (oktober 2020), Marokko (december 2020).

In de tussentijd zijn ook andere landen toegetreden tot de Abraham Akkoorden, hoewel een aantal strategisch belangrijke landen nog altijd ontbreken, waaronder Saoedi-Arabië, Syrië en Irak. Desondanks opende Saoedi-Arabië in 2022 het luchtruim voor alle vluchten van en naar Israël, waaronder El Al. Oman volgde in 2023. Daardoor duurde een vlucht tussen Tel Aviv en Bangkok tot wel drie uur korter dan in 2019. De Amerikaans-Israëlische invasie van Iran in februari 2026 heeft die situatie echter weer vrijwel ongedaan gemaakt.

Verboden en toegestane luchtruimen voor El Al | © Leon Holtkuile

Nauw verbonden

Kortom, de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al werd bijna tachtig jaar geleden uit noodzaak opgericht, maar is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke spil in een voortdurend geopolitiek conflict. De vliegroutes van El Al en de beveiliging aan boord van haar vliegtuigen zijn nauw verbonden met de geopolitieke situatie waarin Israël zich bevindt, en dat zal voorlopig niet veranderen.

Dit artikel is deel vier van een meerdelige serie over geopolitiek en luchtvaart. De sector is per definitie geopolitiek aangezien luchtvaartmaatschappijen gebruikmaken van het luchtruim van andere landen, waarbij ze onderworpen worden aan de welwillendheid van de lokale autoriteiten. In zes artikelen behandelt Up in the Sky vijf voorbeelden waarbij geopolitiek een belangrijke reden is om vliegroutes aan te passen, bepaalde vluchten niet meer uit te voeren of simpelweg een andere livery te ontwerpen.