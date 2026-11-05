Transavia Nederland onder druk, Frankrijk presteert beter

Transavia heeft een goed derde kwartaal achter de rug, maar er zijn grote verschillen tussen de Nederlandse en Franse tak. In Frankrijk verdiende de luchtvaartmaatschappij meer aan de beschikbare vliegtuigstoelen, terwijl de opbrengsten in Nederland juist daalden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van moederbedrijf Air France-KLM.

Meer passagiers en meer vluchten

Transavia vervoerde in het derde kwartaal 9,1 miljoen passagiers. Dat is 10,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal vervoerde passagiers groeide zelfs iets harder, waardoor de vliegtuigen gemiddeld voller zaten. De bezettingsgraad kwam uit op 88,9 procent, een stijging van 0,2 procentpunt.

Verschil tussen Nederland en Frankrijk

Ondanks de groei zijn er duidelijke verschillen tussen de Nederlandse en Franse tak. Transavia Frankrijk verdiende meer aan de beschikbare vliegtuigstoelen, terwijl de opbrengsten in Nederland juist terugliepen. De Franse tak had bovendien tijdelijk te maken met de gevolgen van de overname van de activiteiten van Air France op luchthaven Parijs-Orly. Die overdracht werd eind maart afgerond.

Bedrijfskosten

Transavia wist de kosten per aangeboden stoel en gevlogen kilometer met 2,3 procent te verlagen. Vooral de Nederlandse tak droeg daaraan bij. Toch kreeg de maatschappij te maken met een flink hogere brandstofrekening. Ook de personeelskosten liepen op, terwijl de overige bedrijfskosten juist met 3,8 procent daalden. De afschrijvingskosten, onder meer voor vliegtuigen, stegen met 24,5 procent. De resultaten laten daarmee een wisselend beeld zien: Transavia vervoert flink meer passagiers en weet de kosten per eenheid te verlagen, maar de opbrengsten staan in Nederland onder druk.