737 KLM moet vlucht halverwege afbreken

Niet voor het eerst deze maand krijgt een Europese luchtvaartmaatschappij een bommelding. Dat gold ook voor een KLM-Boeing 737, die de vlucht naar Tel Aviv halverwege moest afbreken.

Bommelding

De Boeing 737-900, registratie PH-BXO, vertrok donderdagmiddag tegen 17:00 uur vanaf Schiphol in oostelijke richting. Het toestel zou met een tussenstop in Boekarest naar Tel Aviv, Israël, vliegen. Verder dan de Roemeense hoofdstad kwam vlucht KL461 echter niet. De piloten kregen kort voor de landing in Boekarest een bommelding en konden de vlucht niet voltooien.

KLM bevestigt de bommelding en benadrukt dat alle passagiers veilig van boord stapten in Boekarest. De Boeing 737 zou de route naar Tel Aviv vrijdagochtend voltooien en was na een veiligheidsonderzoek vrijgegeven, maar tijdens het taxiën bleek er alsnog een technisch probleem te zijn. Het vliegtuig keerde terug naar de gate en KLM bracht de passagiers onder in hotels. Zij worden op vervangende vluchten naar hun bestemming gebracht.

Ongekende golf

Er is sprake van een ongekende golf aan bommeldingen in de Europese luchtvaart. Alleen al deze week kregen meer dan dertig vluchten een dergelijk dreigement aan het adres. Ofschoon geen van deze getroffen toestellen ook daadwerkelijk een bom aan boord had, zorgen de strenge veiligheidsmaatregelen omtrent zulke meldingen voor grote vertraging en vele annuleringen.

Hoewel het voor luchtvaartmaatschappijen lastig is te ontdekken wie achter de bommeldingen zit, wijst de luchthaven van Rome naar de Russische online groep Fighters of the Male State. Deze extreemrechtse groep staat bekend om misogynie, racisme en homofobie. Volgens een onderzoek van de Nederlandse denktank International Centre for Counter-Terrorism vormt deze groep de kern van de Russische ‘manosphere’.

Hybride oorlogsvoering

De bommeldingen vallen in een patroon van hybride oorlogsvoering dat steeds agressiever door de Russen wordt gevoerd. De bommeldingen zijn een eenvoudige manier om relatief grote financiële schade aan te richten en angst te zaaien. Eerder al moesten vliegvelden de operaties stilleggen vanwege drones en de afgelopen weken zijn meerdere supermarkten gehackt waardoor hun koelsystemen in kachels veranderden.