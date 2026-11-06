KLM neemt afscheid van twee vliegtuigtypes in Europa

KLM gaat de samenstelling van haar Europese vloot ingrijpend veranderen. De luchtvaartmaatschappij kiest voortaan voor een groter aandeel kleinere vliegtuigen en geeft daarmee KLM Cityhopper een belangrijkere rol binnen het Europese netwerk. De eerder geplande komst van de Airbus A320neo wordt geschrapt. In plaats daarvan kiest KLM voor de Embraer E195-E2. Tegelijkertijd verdwijnen de Boeing 737 en Embraer E190 de komende jaren uit de vloot. Met de aanpassingen wil KLM de capaciteit beter afstemmen op de vraag, de kosten terugdringen en het Europese netwerk weer rendabel maken.

KLM kiest voor kleinere vliegtuigen in Europa

Door vaker kleinere vliegtuigen in te zetten, kan KLM het aantal beschikbare stoelen beter laten aansluiten op de daadwerkelijke passagiersvraag. Dat moet voorkomen dat er onnodig veel capaciteit wordt aangeboden op routes waar de vraag daarvoor onvoldoende is. De grotere Airbus A321neo blijft beschikbaar voor bestemmingen waar meer capaciteit nodig is.

Boeing 737 en Embraer E190 verdwijnen

De vlootvernieuwing betekent ook dat KLM afscheid gaat nemen van twee bestaande vliegtuigtypes. Zowel de Boeing 737 als de Embraer E190 wordt de komende jaren uitgefaseerd. Daarmee werkt de Blauwe Zwaan toe naar een eenvoudigere vlootsamenstelling, met minder verschillende vliegtuigtypes binnen de Europese operatie. Volgens KLM moet die vereenvoudiging niet alleen de organisatie overzichtelijker maken, maar ook bijdragen aan een betere beheersbaarheid van de kosten en de dagelijkse operatie. Minder verschillende vliegtuigtypes kunnen onder meer voordelen opleveren op het gebied van onderhoud, planning en operationele inzetbaarheid.

Europese netwerk weer winstgevend maken

Naast de samenstelling van de vloot kijkt KLM ook kritisch naar de inzet van de beschikbare capaciteit. Vliegtuigen moeten nadrukkelijker worden ingezet op routes die het meeste bijdragen aan de verbindingen voor reizigers en het rechtstreekse netwerk vanaf Schiphol. Daarmee wil de airline haar Europese netwerk financieel gezonder maken en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de operatie verbeteren. Het bedrijf kondigde eerder al een omvangrijk pakket aan maatregelen aan om de winstgevendheid te herstellen. De nieuwe vlootstrategie vormt daarvan een belangrijk onderdeel: niet alleen de kosten moeten omlaag, ook de beschikbare stoelen moeten beter worden verdeeld over de bestemmingen die voor KLM strategisch en commercieel het belangrijkst zijn.