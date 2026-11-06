Mysterieuze Airbus A320 verdwijnt na jaren van parkeerplek

Al bijna vijf jaar lang staat een mysterieuze Airbus A320 stil op de luchthaven van Düsseldorf. Uit foto’s van een vliegtuigspotter blijkt dat het toestel nu is weggesleept. De machine wordt onderzocht om te bepalen wat deze nog waard is.

Na de dubbele schok van 2019/2020, waarbij moederbedrijf Thomas Cook in 2019 failliet ging en de coronapandemie vluchten over de hele wereld aan de grond hield, klom Condor Flugdienst in 2022 langzaam uit het dal. De maatschappij nam nieuwe, moderne vliegtuigen in ontvangst en kreeg een nieuwe livery. Voor een deel van de oude Airbus A320ceo-vloot betekende dat het einde van een tijdperk.

Aan de grond

Sommige toestellen keerden terug naar de rechtmatige eigenaar, andere werden ontmanteld, maar één exemplaar kwam op de luchthaven van Düsseldorf aan de grond te staan. De machine, registratie D-AICD, staat al sinds januari 2022 op het Duitse vliegveld en draagt nog altijd de oude Condor-livery. De parkeerkosten zijn al die tijd betaald door de Britse eigenaar Nayak, die de Airbus A320 nu laat wegslepen.

Op foto’s van een vliegtuigspotter, die in het bezit zijn van aeroTELEGRAPH, is te zien dat de machine zonder motoren wordt weggesleept naar een loods verderop. Volgens een woordvoerder van de luchthaven wil de eigenaar van de A320 onderzoeken hoeveel die nog waard is. ‘De voormalige Condor Airbus A320 is tijdelijk naar een onderhoudshal op de luchthaven van Düsseldorf gesleept,’ aldus een woordvoerder.

8,6 miljoen

De Airbus in de oorspronkelijke Condor-livery werd in oktober 1998 aan Condor geleverd. Sindsdien voerde het toestel meer dan 25.000 vluchten uit, goed voor een totaal van 75.000 vlieguren. Na bijna vijf jaar stilstand is het nog maar de vraag hoeveel het toestel aan waarde heeft behouden. Volgens het Zwitserse medium ch-aviation is een dergelijke A320 in goede staat nog zo’n 8,6 miljoen euro waard, maar dat lijkt de D-AICD niet op te zullen leveren.