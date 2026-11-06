Schiphol gaat een grotere rol spelen in Maastricht

Schiphol verdubbelt het aandeel in Maastricht Aachen Airport naar tachtig procent. De luchthaven gaat gebukt onder hevige concurrentie, maar blijft desondanks een belangrijk vrachtvliegveld.

Momenteel is de provincie Limburg voor zestig procent eigenaar van de regionale luchthaven, terwijl de Royal Schiphol Group de overige veertig procent in bezit heeft. Dat gaat veranderen: Schiphol verdubbelt het aandeel naar tachtig procent, waardoor de provincie achterblijft met slechts twintig procent. Het definitieve besluit ligt bij de Provinciale Staten van Limburg, die daar naar verwachting volgende maand over beslissen.

33 miljoen

Met de verkoop van het belang is drie miljoen euro gemoeid. Ook kondigde Schiphol aan 33 miljoen euro te investeren in Maastricht Aachen Airport, onder meer in de voorzieningen en de grondafhandeling. De luchthaven is met name belangrijk voor de vrachtindustrie en neemt daar de tweede positie in Nederland in — al is dat ruim achter Amsterdam Airport Schiphol zelf.

Passagiersvluchten blijven vooralsnog schaars in Maastricht. Wizz Air voert enkele vluchten naar Oost-Europa uit vanaf de regionale luchthaven. Vanaf komend voorjaar landt ook Transavia tijdelijk op MAA vanwege de grootschalige verbouwing van Eindhoven Airport. Wat betreft passagiersvluchten gaat het vliegveld gebukt onder de hevige concurrentie van Eindhoven, Brussel-Zaventem, Charleroi, Weeze, Düsseldorf en Keulen-Bonn.

‘Ruimte beperkt’

Toch ziet de Royal Schiphol Group kansen in Maastricht. ‘De vraag naar passagiers- en vrachtvluchten groeit nog altijd en elders is de ruimte om te groeien beperkt,’ benadrukt Robert Carsouw, CFO van de Royal Schiphol Group. ‘De omvang van MAA kan bovendien een voordeel zijn. Reizigers vinden een kleine luchthaven prettig. Daarnaast is het vliegveld sneller met de afhandeling van kwetsbare en bederfelijke producten die snel bij klanten moeten zijn, zoals bloemen en medicijnen.’