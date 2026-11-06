Vliegtuig naar Rusland keert om na incident met oud-vicepremier

Een vlucht naar Moskou is halverwege de reis omgekeerd nadat aan het licht kwam dat een passagier mogelijk zonder veiligheidscontrole aan boord was gekomen. Volgens Servische media ging het om voormalig vicepremier Aleksandar Vulin. Het vliegtuig keerde op aanwijzing van de autoriteiten terug, waar ongeveer 150 passagiers en hun bagage opnieuw werden gecontroleerd.

Vlucht naar Rusland keert om

Het incident vond 3 november plaats. Vlucht JU134 was kort daarvoor vertrokken vanaf Nikola Tesla Airport in Belgrado en was onderweg naar de Russische hoofdstad Moskou. Toen het toestel zich boven het zuiden van Litouwen bevond, veranderde de bemanning plotseling van koers en zette de terugreis naar Servië in. Volgens de Servische pers was de aanleiding de ontdekking dat Aleksandar Vulin, voormalig vicepremier van Servië, mogelijk aan boord was gegaan zonder de verplichte veiligheidscontrole te doorlopen. Air Serbia bevestigde dat er aanleiding was voor een aanvullende veiligheidscontrole van een passagier, maar maakte niet bekend om wie het ging.

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150 passagiers opnieuw gecontroleerd

Na de landing in Belgrado werden ongeveer 150 passagiers en hun bagage opnieuw aan een veiligheidscontrole onderworpen. Daarmee moest worden vastgesteld dat iedereen aan boord volgens de geldende procedures was gecontroleerd voordat de vlucht kon worden voortgezet. De extra controles zorgden voor een aanzienlijke vertraging. Pas nadat de procedures waren afgerond, kon het toestel opnieuw vertrekken richting Moskou. De vlucht arriveerde uiteindelijk ongeveer zeven uur later dan oorspronkelijk gepland.

Oud-vicepremier ontkent beschuldigingen

Aleksandar Vulin heeft de berichtgeving over zijn vermeende passage zonder veiligheidscontrole tegengesproken. Volgens de voormalige vicepremier is het incident politiek gemotiveerd. Air Serbia heeft zijn identiteit niet bevestigd en heeft evenmin publiekelijk aangegeven waarom juist deze passagier opnieuw gecontroleerd moest worden. Daardoor blijft onduidelijk wat er precies aan de hand was en of Vulin daadwerkelijk de veiligheidscontrole heeft overgeslagen.