Vluchten tussen Eindhoven en Londen: ‘Het is toch belachelijk’

Komend jaar is het precies 25 jaar geleden dat Ryanair Eindhoven voor het eerst verbond met Londen Stansted. Als het aan PRO Noord-Brabant ligt, is 2027 ook direct het laatste jaar: de politieke partij wil een verbod op vluchten onder de vijfhonderd kilometer.

Jaarlijks vliegen honderdduizenden passagiers vanaf Eindhoven naar de Britse hoofdstad. Eindhoven Airport is voor veel mensen in het zuiden en oosten van Nederland de ultieme uitkomst, evenals voor reizigers die op de kleintjes willen letten. Aan boord van verschillende budgetmaatschappijen word je in slechts een uur tijd van de Brabantse stad over de plas vervoerd.

Op de schop

Deze vluchten zijn al jaren een doorn in het oog van de fusiepartij PRO. De politieke partij heeft in maart de kans de grootste te worden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en wil vluchten van minder dan vijfhonderd kilometer schrappen. Voor de luchthaven van Eindhoven betekent dat effectief het einde van de vluchten naar Londen, die tot de meest belangrijke behoren.

Volgens PRO moeten passagiers maar met de trein naar het VK; vanaf het oosten van Brabant vrij onhandig aangezien je eerst met het boemeltje naar Rotterdam of Antwerpen moet, alvorens de prijzige Eurostar te pakken. Ook dat is volgens PRO een probleem en kan alleen worden opgelost door schaal. ‘Dat moet ook, want op dit moment is de trein voor veel mensen onbetaalbaar,’ aldus lijsttrekker Jade van der Linden.

Vijf uur

Hoewel vluchten naar Londen in de kosten veel schelen, valt het qua tijd mee. De trein naar Londen duurt vanaf Eindhoven ongeveer vijf uur, terwijl het vliegtuig pakken gepaard gaat met bussen van en naar het vliegveld, lange wachttijden en de daadwerkelijke vliegtijd. ‘Het is toch ook belachelijk dat je vliegt op afstanden die ook heel goed te doen zijn met de trein?’, stelt Van der Linden retorisch.

Volgens haar zou een verbod op korte vluchten ook schelen in de vervuiling en de geluidsoverlast voor omwonenden. Zo bleek afgelopen maand dat Eindhoven Airport de grootste uitstoter is van fijnstof in de provincie. Of het voorstel van de linkse partij het ook daadwerkelijk gaat halen, valt nog te bezien: vrijwel alle partijen rechts van PRO hechten grote waarde aan de luchthaven van Eindhoven.