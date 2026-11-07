KLM begint winteroperatie op Schiphol eerder dan normaal

Het KLM Deicing-team heeft de eerste deicing van het seizoen uitgevoerd, en dat is eerder dan gebruikelijk. Een Airbus A320neo van Austrian Airlines had dit jaar de primeur.

Deicing op Schiphol

In een bericht op LinkedIn laat Martijn Oosterom, operationeel specialist deicing bij KLM, weten dat de eerste behandeling normaal gesproken pas in de tweede helft van november plaatsvindt. Met de eerste deicing begint voor het KLM-team een periode waarin vliegtuigen bij winterse omstandigheden moeten worden behandeld voordat ze kunnen vertrekken. IJs en sneeuw op de vliegtuigromp en vleugels kunnen de aerodynamische eigenschappen van een toestel beïnvloeden. Deicing is daarom een belangrijk onderdeel van de winteroperatie op de luchthaven. ‘Op naar een mooi winterseizoen, en hopelijk een rustige!’, schrijft Oosterom.

Vorige winter verliep moeizaam

De afgelopen winter verliep niet zonder problemen voor Schiphol en KLM. Winterse omstandigheden zorgden op meerdere momenten voor verstoringen in het vliegverkeer, waarbij vluchten werden geannuleerd of vertraagd en reizigers op de luchthaven strandden. Vooral de combinatie van sneeuwval, gladheid en beperkte capaciteit voor de afhandeling van vliegtuigen maakte de winteroperatie kwetsbaar.

De problemen waren begin januari 2026 zo groot dat KLM op één dag 600 vluchten moest annuleren. In totaal konden ongeveer 300.000 reizigers hun reis niet volgens planning voortzetten. Naast de aanhoudende sneeuwval speelde ook een tekort aan deicing-vloeistof een rol. De beschikbare capaciteit om vliegtuigen ijsvrij te maken bleek bovendien onvoldoende om de grote vraag aan te kunnen. Uit een onafhankelijke evaluatie bleek later dat KLM en Schiphol onvoldoende waren voorbereid op de uitzonderlijke weersomstandigheden. Beide partijen kondigden daarop aanvullende maatregelen aan, waaronder een betere gezamenlijke wintervoorbereiding en verbeteringen aan de deicing-capaciteit.