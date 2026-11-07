KLM stuurt Embraer-onderdelen naar Duitsland: dit is waarom

KLM stuurt onderdelen van haar Embraer E175-vloot naar Duitsland voor een omvangrijke onderhoudsbeurt. ‘Dit is de eerste keer dat een revisie van de landingsgestellen van onze E175-vloot wordt uitgevoerd’, zegt een woordvoerder van KLM tegen Up in the Sky. De werkzaamheden nemen meerdere weken in beslag. Gedurende die periode blijven de toestellen inzetbaar dankzij een reservelandingsgestel.

Grondige revisie

Het onderstel van de E175 bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. Twee daarvan vormen het hoofdlandingsgestel onder de romp, terwijl het derde onderdeel het neuslandingsgestel onder de cockpit is. ‘Gedurende die periode worden de landingsgestellen volledig gedemonteerd, wordt hun staat beoordeeld en worden alle onderdelen geïnspecteerd en onderhouden’, aldus KLM. Het gaat daarmee om een grondige revisie waarbij het complete systeem uit elkaar wordt gehaald en ieder onderdeel afzonderlijk wordt beoordeeld.

Technische modificaties

De revisie biedt KLM tegelijkertijd de gelegenheid om technische verbeteringen door te voeren. Het gaat om modificaties die sinds de oorspronkelijke levering van het vliegtuig zijn ontwikkeld. ‘Dit zijn verbeteringen die na de levering van het vliegtuig zijn ontwikkeld om landingsoperaties robuuster en veiliger te maken’, legt de woordvoerder uit. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, worden de landingsgestellen getest voordat ze opnieuw in gebruik worden genomen.

Iedere twaalf jaar verplicht

De werkzaamheden maken deel uit van een vaste onderhoudscyclus die door de fabrikant is vastgelegd. ‘De revisiecyclus van landingsgestellen is strikt gereguleerd en vastgelegd in de onderhoudsdocumentatie van de fabrikant. Het complete onderstel moet iedere twaalf jaar na aflevering vanuit de fabriek worden gereviseerd’, aldus KLM.

Voor de Embraer E190 heeft KLM dergelijke revisies al eerder laten uitvoeren. De werkzaamheden vonden plaats bij Liebherr in het Duitse Lindenberg. Voor de E175 is het de eerste keer dat de landingsgestellen deze onderhoudsronde ondergaan.