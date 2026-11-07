Oorlogsvlieger Jim Frolking ontsnapte meermaals aan de dood

Tienduizenden Amerikaanse luchtmachtmilitairen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Europa, Afrika en het Middellandse Zeegebied om, raakten gewond of werden vermist. Van de geallieerde vliegers die boven vijandelijk gebied waren neergehaald, wisten naar schatting slechts drieduizend van de overlevenden aan gevangenschap te ontkomen. Jim Frolking behoorde tot die kleine groep. Rick Hartkamp sprak met hem en legde zijn aangrijpende verhaal vast in het boek Missie 52.

© Rick Hartkmap, auteur van Missie 52

‘Neergeschoten boven Zeeland en verborgen voor de Duitsers’, vermeldt een rode lookalike sticker op de cover. Op de achterkant wordt gewag gemaakt van de eenzame nacht die Jim doorbracht op een zandbank, de wanhopige tocht door vijandelijk gebied die erop volgde, het boerengezin dat alles op het spel zette om hem te beschermen en de Duitse officieren die in diezelfde boerderij overnachtten. De spanning en onzekerheid waarmee zowel Jim als het boerengezin werden geconfronteerd, zijn op iedere bladzijde voelbaar. Hartkamp weet deze gebeurtenissen zo beeldend te beschrijven dat je als lezer nauwelijks het boek kunt wegleggen.

De trekker niet overgehaald

Toch blijft het in dit oorlogsverhaal niet bij de aangrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden nadat de Mustang die Jim bestuurde uit de lucht werd geschoten. Een bijzonder indrukwekkende passage betreft de ontmoeting tussen Jim en een Duitse jachtvlieger. De Duitser heeft Jim in zijn vizier, maar haalt de trekker niet over. In plaats daarvan vliegt hij vlak naast hem. Ze kijken elkaar aan, tot diep in elkaars ogen, en vliegen vervolgens ieder hun eigen weg. Een aangrijpend moment, waarin de menselijke kant van de vijand ineens heel dichtbij komt.

Deze ontmoeting doet me denken aan enkele andere bijzondere gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij Amerikaanse en Duitse piloten – zoals Charlie Brown en Franz Stigler en Bolesław Gładych en Georg-Peter Eder – elkaar tijdens een luchtgevecht spaarden en elkaar jaren later zelfs weer terugvonden. Juist daarom verbaast het me dat in dit verhaal niet meer wordt verteld over de Duitse piloot. Wie was hij? Heeft Jim ooit geweten wie hem die dag spaarde? En heeft hij zich later nog afgevraagd wat er van deze man geworden was? Militaire portretfoto van Jim Frolking uit 1944 © Archief fam. Frolking / Rick Hartkamp

Een flinterdunne scheidslijn

Er is nog een moment waarop Jim ternauwernood aan de dood ontsnapt. Tijdens zijn latere periode als instructeur op de P-47 Thunderbolt gaat het bij de start helemaal mis. ‘Dit had opnieuw zijn einde kunnen zijn’, schrijft Hartkamp. ‘Hij was pas 21, maar had weer een ongeluk overleefd. Op een paar schrammen na had hij niets, maar iets in hem was wel kapotgegaan.’

Ik vraag me af wat er in hem knakte. Al veel eerder valt te lezen dat Jim, hoewel hij zijn droom als gevechtspiloot leeft, inmiddels van de roze wolk is gevallen. Hij realiseert zich steeds meer dat het opeens voorbij kan zijn en dat de scheidslijn tussen de adrenaline van een missie en de dood flinterdun is. Maar wat is er na dit zoveelste incident precies bij hem veranderd? Zijn liefde voor het vliegen? Of toch vooral zijn verlangen om als gevechtspiloot verder te gaan? Dat laatste zou kunnen verklaren waarom hij later nog steeds graag commercieel piloot wilde worden. Juist omdat de lezer gedurende het hele boek zo sterk wordt meegenomen in Jims belevingswereld, mis ik hier een nadere toelichting.

Jim met medevliegers tijdens zijn trainingstijd in de VS, 1943 © Archief fam. Frolking / Rick Hartkamp

Oorlog is geen manier om problemen op te lossen

In het begin van het boek leren we Jim kennen als een jongetje met een fascinatie voor vliegtuigen, zoals zoveel kinderen die hebben. Zijn belevenissen tijdens de vliegopleiding trekken de lezer verder het verhaal in. Voor menig voormalig defensievlieger zullen zij momenten van herkenning oproepen. Een belangrijk verschil is dat voor veel van hen de tijd van de Koude Oorlog aanbrak, terwijl de Tweede Wereldoorlog nog in volle gang was toen Jim leerde vliegen. En hij wilde niets liever dan ‘mensen bevrijden uit de vijandelijke klauwen van de Duitsers of Japanners, maar ook voornamelijk zichzelf bewijzen’.

In dat laatste is Jim zonder meer geslaagd. En aan het eerste, de bevrijding van mensen uit de Duitse en Japanse overheersing, heeft hij zijn bijdrage geleverd. Hoe boeiend al zijn belevenissen in die tijd ook zijn om te lezen, toch ontkom ik niet aan de gedachte: alsjeblieft, dat nooit meer. Ook daarover spreekt Jim zich uit, op dat moment honderd jaar oud: ‘Oorlogen zijn een hel, het is geen manier om problemen tussen landen op te lossen. Het ergste is dat het nog steeds doorgaat. De gewone mens lijdt eronder, want zij hebben er geen controle over.’ Hoe waar zijn die woorden. En hoe actueel, helaas.

Jim met drie medicadetten en hun instructeur in Tulare tijdens Primary Training, 1943 © Archief fam. Frolking / Rick Hartkamp

Het mag nooit worden vergeten

De geopolitieke onrust houdt de wereld anno nu opnieuw in haar greep. De inzet van mensen als Jim heeft mede bijgedragen aan de bevrijding van Europa en de vrijheid waarin grote delen van ons continent inmiddels al meer dan tachtig jaar leven. Hun inzet mag nooit worden vergeten. Daarom is het belangrijk dat boeken als Missie 52 worden geschreven én gelezen.

De ondertitel – Een bijzondere vriendschap tussen een jonge Nederlandse journalist en een Amerikaanse oorlogsveteraan – doet vermoeden dat het boek vooral over die vriendschap gaat. En hoewel die bijzondere band zeker een belangrijke rol speelt, vormt Jims indrukwekkende levensverhaal de kern van het boek. Juist dankzij het contact tussen beide mannen en de gesprekken die daaruit voortkwamen, is zijn verhaal opnieuw en voor een breed publiek vastgelegd. Klaar om te worden verkocht en gelezen © Rick Hartkamp

Niet dat Jim zijn verhaal nooit eerder heeft verteld. Zo bewaart de Amerikaanse Library of Congress zijn persoonlijke collectie, waaronder Down in the Dutch Islands. Hartkamp kwam Jim zelf op het spoor toen hij een video zag van het WWII Veterans History Project.

Missie 52 als persoonlijke relaas van oorlogsheld

Missie 52 is het unieke en waarschijnlijk laatste persoonlijke relaas van de Nederlandse bezetting, gezien door de ogen van één van onze bevrijders. Een indrukwekkend en aangrijpend verhaal over moed, vriendschap en overleven – verteld door een jonge journalist aan wie een 100-jarige veteraan zijn levensverhaal toevertrouwde. Met Missie 52 heeft Rick Hartkamp dit verhaal toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Het is niet alleen het persoonlijke verhaal van een Amerikaanse oorlogsvlieger. Ook is het een eerbetoon aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven waagden voor onze vrijheid. Een boek dat het verdient gelezen te worden en dat ons eraan herinnert dat de verhalen van ooggetuigen niet verloren mogen gaan.