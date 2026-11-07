UMCG: ‘Wat gebeurt er als een Boeing 737 neerstort in Groningen?’

‘Wat gebeurt er als een Boeing 737 met 195 inzittenden neerstort op Groningen Airport Eelde?’ Met die vraag blikt UMCG Ambulancezorg terug op een grootschalige calamiteitenoefening op de luchthaven. Hulpdiensten, ziekenhuizen en andere betrokken organisaties oefenden hoe zij bij een dergelijke ramp gezamenlijk in actie moeten komen. Daarbij stond vooral de onderlinge samenwerking centraal.

Slachtoffers simuleren vliegtuigcrash

Het scenario van de oefening was een vliegtuigongeval met een 737. Deelnemende organisaties moesten gezamenlijk optreden alsof zich daadwerkelijk een grootschalige ramp had voltrokken. Daarbij kwamen verschillende onderdelen van de crisisorganisatie in actie, waaronder de brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee en ambulancediensten. Met ongeveer honderd LOTUS-slachtoffers werd de situatie zo realistisch mogelijk nagebootst. © Groningen Aiport Eelde

Samenwerking tussen luchthaven en hulpdiensten

Volgens Groningen Airport Eelde draaide de oefening vooral om samenwerking, communicatie en crisisbeheersing. Een vliegtuigongeval vraagt immers om een gecoördineerde inzet van uiteenlopende organisaties, die ieder hun eigen verantwoordelijkheden en procedures hebben. Ook de betrokkenheid van TUI fly Nederland was daarbij belangrijk. De luchtvaartmaatschappij maakt deel uit van de luchthavenketen en speelt bij een eventuele calamiteit een rol in de afstemming tussen de luchthaven, passagiers en hulpdiensten. Airport Manager Andries Poelstra benadrukt het belang van gezamenlijk oefenen: ‘Het grootste succes van vandaag is dat we gezamenlijk hebben kunnen oefenen voor een situatie die we in werkelijkheid nooit willen meemaken.’ Volgens hem is het noodzakelijk om niet alleen binnen de eigen organisatie te trainen, maar juist ook met alle partijen die bij een noodsituatie betrokken kunnen raken.

© Groningen Aiport Eelde

Oefening moet crisisorganisatie verder versterken

Ook Veiligheidsregio Drenthe kijkt positief terug op de oefening. Hoofd Crisisbeheersing Iris van der Veen wijst erop dat dergelijke trainingen noodzakelijk zijn om te controleren of bestaande plannen ook onder realistische omstandigheden werken. ‘Zo toetsen we onze plannen en ervaren we hoe de samenwerking in de praktijk verloopt’, aldus Van der Veen. De oefening maakt deel uit van de wettelijke verplichting om eens per vier jaar het Incident- en Rampbestrijdingsplan van Groningen Airport Eelde in de praktijk te testen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de inzet van personeel en materieel, maar ook naar de besluitvorming en communicatie tussen de verschillende betrokken organisaties. De bevindingen worden de komende periode gezamenlijk geëvalueerd.